شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين توقف بناء مصانع الفحم في الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الرئيس الصيني شي جين بينج خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن خطوة جديدة رئيسية نحو السيطرة على الانبعاثات العالمية. بعد أن كرر تعهدات بلاده بشأن المناخ ، قال شي إن الصين ستبدأ في تسهيل الأمر على الدول الأخرى للسيطرة على الانبعاثات: دعم جديد لمشاريع الطاقة المتجددة ووضع حد لبناء محطات تعمل بالفحم.

تمول الصين الكثير من مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات النامية كجزء من جهود سياستها الخارجية ؛ هذه غالبًا ما يكون لها فوائد جانبية تتمثل في إشراك الشركات والمهندسين الصينيين. عندما تضمنت هذه المشاريع إنتاج الكهرباء ، فإنها غالبًا ما تضمنت أكثر مصادر الصين استخدامًا: الفحم. على هذا النحو ، كان عدد محطات الفحم المقرر بناؤها في العالم النامي كبيرًا وأثارت أسئلة مشروعة حول احتمالية تحقيق أي أهداف عالمية لانبعاثات الكربون وفقا لما نقله موقع arstechnica.

كانت الصين قد التزمت بالفعل برفع انبعاثاتها إلى ذروتها في نهاية هذا العقد والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ولكن حتى هذه النقطة ، استمرت بنوك التنمية لديها في تمويل محطات الفحم ، وغالبًا ما كانت شركاتها تبنيها. في خطاب مسجل تم لعبه في الأمم المتحدة اليوم ، أشار شي إلى أن هذا سيتوقف: "ستكثف الصين دعمها للدول النامية الأخرى في تطوير طاقة خضراء ومنخفضة الكربون ولن تبني مشاريع طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج".

كان هذا هو المدى الكامل لكلماته حول الموضوع ، ومع ذلك فإنه يترك الكثير من التفاصيل المتعلقة بتوقيت ومدى التوقف. ستكون القضية الأكثر أهمية هي المدى الذي يجب أن تستغرقه المشاريع قبل السماح لها بالاستمرار.

هذه الخطوة منطقية لجميع المعنيين. تعد الطاقة المتجددة الآن أرخص خيار تقريبًا في كل مكان على هذا الكوكب ، وتقوم الصين بتصنيع الكثير من الأجهزة اللازمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يأتي في أعقاب قرارات مماثلة من قبل اليابان وكوريا الجنوبية. من المرجح أن تضع هذه القرارات سقفًا صارمًا على عدد محطات الفحم التي تم بناؤها وتحد بشكل كبير من سوق تصدير الفحم في المستقبل.