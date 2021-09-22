شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "التقرير": النسخة التجريبية الأولى من iOS 15.1 يمكنها رؤية SharePlay قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
تشير MacRumors إلى أن الإصدار التجريبي 15.1 يتيح للمستخدمين أيضًا إضافة بطاقة لقاح COVID إلى تطبيق Wallet بمجرد إضافتها إلى Health. على غرار كيفية عمل إصدار Google من هذه الميزة ، سيتعين عليك الحصول على معلومات اللقاح من مقدم الرعاية الطبية أو نظام الرعاية الصحية في ولايتك قبل أن تتمكن من إضافته إلى هاتفك بحسب ما نقله موقع The verege.
تقول آبل إن الميزة تستخدم تنسيق SMART Health Card ، المدعوم حاليًا من قبل عدد قليل من الدول وبعض موفري التطعيم الرئيسيين.
تتضمن القائمة ولايات مثل كاليفورنيا وهاواي ونيويورك ولويزيانا ، بالإضافة إلى مزودي الصيدليات مثل CVS و Rite Aid و Walmart.
لا تعني هذه الميزات التي تظهر في الإصدار التجريبي من iOS 15.1 بالضرورة أنها ستكون في الإصدار الأخير من iOS 15.1 - بعد كل شيء ، تم تقديم SharePlay أثناء الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 15 ، ولكن تمت إزالته لاحقًا.
ومع ذلك لا تزال Apple تقول إن SharePlay سيشحن "في وقت لاحق هذا الخريف" ، ولم يتبق سوى الكثير من الوقت لذلك (بالإضافة إلى أنه سيكون غريبًا بعض الشيء إذا تمت إزالته من إصدار تجريبي آخر). سيتم تضمين ميزة بطاقة اللقاح في "تحديث برنامج قادم" ، وفقًا للشركة ، لذا فمن المحتمل أن يكون الأمر أبعد من ذلك.