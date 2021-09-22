شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "التقرير": النسخة التجريبية الأولى من iOS 15.1 يمكنها رؤية SharePlay قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد SharePlay في الإصدار التجريبي من iOS 15.1 ، وفقًا لـ 9to5Mac ، بعد أن أخرت Apple ميزة iOS 15 الرئيسية إلى "لاحقًا هذا الخريف" بدلاً من إطلاقها جنبًا إلى جنب مع ترقية نظام التشغيل كما هو مخطط لها. إنها ليست الميزة الوحيدة التي لم يتم إطلاقها بعد ، ولكنها قد تكون مفيدة أثناء الوباء المستمر - فهي تتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو أو مشاركة الشاشة أو الاستماع إلى الموسيقى مع أشخاص آخرين عبر مكالمة FaceTime. قد يشير وجودها في الإصدار التجريبي الجديد إلى أنها قد تأتي عاجلاً وليس آجلاً ، على الرغم من أن هذا ليس شيئًا مؤكدًا.

تشير MacRumors إلى أن الإصدار التجريبي 15.1 يتيح للمستخدمين أيضًا إضافة بطاقة لقاح COVID إلى تطبيق Wallet بمجرد إضافتها إلى Health. على غرار كيفية عمل إصدار Google من هذه الميزة ، سيتعين عليك الحصول على معلومات اللقاح من مقدم الرعاية الطبية أو نظام الرعاية الصحية في ولايتك قبل أن تتمكن من إضافته إلى هاتفك بحسب ما نقله موقع The verege.

تقول آبل إن الميزة تستخدم تنسيق SMART Health Card ، المدعوم حاليًا من قبل عدد قليل من الدول وبعض موفري التطعيم الرئيسيين.

تتضمن القائمة ولايات مثل كاليفورنيا وهاواي ونيويورك ولويزيانا ، بالإضافة إلى مزودي الصيدليات مثل CVS و Rite Aid و Walmart.

لا تعني هذه الميزات التي تظهر في الإصدار التجريبي من iOS 15.1 بالضرورة أنها ستكون في الإصدار الأخير من iOS 15.1 - بعد كل شيء ، تم تقديم SharePlay أثناء الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 15 ، ولكن تمت إزالته لاحقًا.

ومع ذلك لا تزال Apple تقول إن SharePlay سيشحن "في وقت لاحق هذا الخريف" ، ولم يتبق سوى الكثير من الوقت لذلك (بالإضافة إلى أنه سيكون غريبًا بعض الشيء إذا تمت إزالته من إصدار تجريبي آخر). سيتم تضمين ميزة بطاقة اللقاح في "تحديث برنامج قادم" ، وفقًا للشركة ، لذا فمن المحتمل أن يكون الأمر أبعد من ذلك.