شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك: استثمرنا 13 مليار دولار في الأمن والسلامة خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّطت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" الضوء على التقدم الذي أحرزته خلال السنوات الماضية لمواجهة تحديات مثل السلامة والأمن والمعلومات المضللة، موضحة أنها استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في هذا الجانب منذ عام 2016.

وذكرت الشبكة الاجتماعية، في تقرير على موقعها، أنَّ لديها 40 ألف شخص يعملون في قضايا السلامة والأمن والابتكار المسؤول.

يأتي هذا التحديث بعد سلسلة من التقارير المهمة من صحيفة "وول ستريت جورنال"، في الأسبوع الماضي، التي زعمت أنَّ الشركة كانت على دراية بالتأثيرات السلبية لمنصاتها على المستخدمين لكنها لم تفعل الكثير لتصحيح هذه المشاكل.. لكن منصة فيسبوك انتقدت التقارير وقالت إنها تحتوي على "توصيفات خاطئة متعمدة".

ومن بين الجهود الأخرى التي سلّطت "فيسبوك" الضوء عليها، قدرتها على تعطيل وإزالة أكثر من 150 عملية تأثير سرية على المستخدمين منذ عام 2017، كما حظرت 3 مليارات حساب مزيف في النصف الأول من عام 2021، بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت الشبكة الاجتماعية أنها اتبعت نهجًا شاملًا لمكافحة المعلومات المضللة، بما في ذلك بناء شبكة من "أكثر من 80 شريكًا مستقلاً للتدقيق في صحة الحقائق المنشورة" وإزالة المحتوى الذي ينتهك معايير المجتمع، بما في ذلك "أكثر من 20 مليون معلومة زائفة عن كوفيد-19 ومحتوى اللقاحات المضادة".

يشار إلى أن فيسبوك واجهت انتقادات بشأن المحتوى الذي يتركه أو يزيله، بالإضافة إلى التدقيق حول ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية تطبق قواعدها بشكل عادل. وعقب تقارير الأسبوع الماضي، يضغط المشرعون الأمريكيون أيضًا على الشبكة الاجتماعية لكشف مزيد من التفاصيل حول تأثير منصة إنستجرام على الصحة العقلية للمراهقين.