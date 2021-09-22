شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام watchOS 8 لن يعمل على هذه الساعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرا عن أحدث إصدار لها من Watch Series 7 في حدث California Streaming، وذلك مع ساعة ذكية جديدة كل عام، تكشف الشركة أيضًا عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بها، وهذه المرة تعرض أبل نظام watchOS 8 الذي قامت الشركة بإطلاقه مؤخرًا مع iOS 15 و iPadOS 15.

ويتوفر watchOS 8 الجديد للتنزيل لمستخدمي أبل Watch، ولكن هل تعلم أنه ليست كل ساعات أبل متوافقة مع نظام التشغيل Watch OS 8 الجديد.

ساعات أبل غير متوافقة مع watchOS 8

لن تكون أبل Watch الأصلية و Apple Watch Series 1 و Apple Watch Series 2 متوافقة مع watchOS 8، وهذا يعني أن مالكي هذه السلسلة الثلاث من الساعات لن يتمكنوا من تجربة watchOS الجديد على ساعاتهم الذكية.

ساعات أبل المتوافقة مع watchOS 8

سلسلة أبل Watch هذه متوافقة مع أحدث إصدار من watchOS 8.

أبل Watch Series 7

أبل Watch Series 6

أبل Watch Series 5

أبل Watch Series 4

أبل Watch Series 3

أبل Watch SE

كيفية تنزيل watchOS 8

يمكن لمستخدمي أبل Watch المؤهلين تنزيل watchOS 8 بالانتقال إلى عام> تحديث البرنامج على تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك. يمكنك أيضًا تنزيل التحديث من أبل Watch إذا كان متصلاً بشبكة WiFi من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

مع نظام watchOS 8 الجديد، ستحصل أبل Watch على العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك وجه Portrait Watch الجديد ومجموعة Memories في شبكة فسيفساء والمنزل المحدث والقدرة على مشاركة الصور من خلال الرسائل والبريد. يتكون أحدث نظام تشغيل أيضًا من تطبيق Breathe المعاد تصميمه.