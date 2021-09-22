سائقو تيسلا يصبحون شاردين عند تنشيط المرشد الآلي

دبي - يزن راشد - يختبر الآلاف من مالكي سيارات تيسلا المحتملين الإصدار الأحدث 10.0.1 من برنامج شركة صناعة السيارات التجريبي المسمى القيادة الذاتية الكاملة FSD عبر الطرق العامة، حتى مع قيام المنظمين والمسؤولين الفيدراليين بالتحقيق في سلامة النظام بعد عدة أعطال بارزة.

وأعطت دراسة جديدة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مصداقية لفكرة أن نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD ليس نظامًا مستقلًا. ولكن مجرد نظام متقدم لمساعدة السائق ADAS. وقد لا يكون آمنًا.

ودرس الباحثون بيانات النظرة العامة ووجدوا أن السائقين قد يصبحون غير منتبهين عند استخدام أنظمة القيادة المؤتمتة جزئيًا.

وتقول الدراسة: تتغير أنماط السلوك المرئي قبل وبعد تشغيل المرشد الآلي. بعد التشغيل، كان اهتمام السائقين أقل على الطريق وركزوا بشكل أكبر على المناطق غير المتعلقة بالقيادة مقارنة بما بعد الانتقال إلى القيادة اليدوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، لن يتمكن كل من دفع مقابل برنامج FSD من الوصول إلى الإصدار التجريبي، الذي يعد بمزيد من وظائف القيادة الآلية.

وتستخدم الشركة أولاً بيانات القياس عن بعد لالتقاط مقاييس القيادة الشخصية على مدى سبعة أيام من أجل ضمان بقاء السائقين منتبهين بدرجة كافية. ويمكن أيضًا استخدام البيانات لتطبيق تقييم أمان جديد يتتبع مركبة المالك، الذي يرتبط بتأمينه.

وتقدم دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دليلًا على أن السائقين قد لا يستخدمون المرشد الآلي على النحو الموصى به.

اقرأ أيضًا: تيسلا تعمل على تحسين سمعتها في الصين

المرشد الآلي من تيسلا مجرد نظام مساعدة للسائق

نظرًا لأن المرشد الآلي يتضمن ميزات أمان مثل التحكم في السرعة المدركة لحركة المرور والتوجيه التلقائي، يصبح السائقون أقل انتباهاً ويرفعون أيديهم عن عجلة القيادة.

ووجد الباحثون أن هذا النوع من السلوك قد يكون نتيجة لسوء فهم ما يمكن أن تفعله ميزات المرشد الآلي وما هي حدودها، التي يتم تعزيزها عندما تعمل بشكل جيد.

وقد يشعر السائقون الذين يتم تشغيل مهامهم آليًا بالملل بشكل طبيعي بعد محاولة الحفاظ على اليقظة البصرية والبدنية، التي يقول الباحثون إنها تؤدي إلى المزيد من عدم الانتباه.

وكانت الدراسة، التي تحمل عنوان “نموذج لسلوك النظرة الطبيعية حول عمليات المرشد الآلي من تيسلا”، تتابع مالكي Model S و Model X خلال روتينهم اليومي لفترات من عام أو أكثر في جميع أنحاء منطقة بوسطن الكبرى.

وتم تجهيز المركبات بنظام الحصول على بيانات تسجيل بيئة القيادة الذكية في الوقت الحقيقي. الذي يجمع البيانات باستمرار من شبكة منطقة التحكم ونظام تحديد المواقع العالمي وثلاث كاميرات فيديو بدقة 720 بكسل.

وتوفر هذه المستشعرات معلومات مثل حركة السيارة وتفاعل السائق مع أجهزة التحكم في السيارة. إلى جانب المسافة المقطوعة والموقع ووضعية السائق والوجه والمنظر أمام السيارة. وجمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ما يقرب من 804672 كيلومتر من البيانات.

ويتمثل الهدف من الدراسة في الدعوة إلى أنظمة لإدارة انتباه السائق. التي يمكن أن تعطي للسائقين ملاحظات في الوقت الفعلي. أو تكيف وظائف الأتمتة لتناسب مستوى انتباه السائق.

ويستخدم المرشد الآلي حاليًا نظام استشعار عملي عبر عجلة القيادة لمراقبة تفاعل السائق. ولكن لا يراقب انتباه السائق من خلال تتبع العين أو الرأس.

اقرأ أيضًا: استخدام تيسلا لمصطلح FSD مضلل وغير مسؤول