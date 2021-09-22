فيسبوك تعلن عن Portal Go و Portal Plus

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فيسبوك عن جهازي اتصال فيديو جديدين Portal، وهو أول تحديث رئيسي لمجموعة الأجهزة منذ عام 2019.

وتباع الأجهزة الجديدة Portal Go و Portal Plus بسعر 199 دولار و 349 دولار على التوالي. وكلا الجهازين متاحان الآن للطلب المسبق ويبدأ الشحن في 19 أكتوبر.

ويعد Portal Go بقياس 10 إنشات جهازًا محمولًا جديدًا بالكامل وملفوفًا بالقماش مع بطارية قائمة بذاتها. في حين يقدم أحدث إصدار من Portal Plus تصميمًا أكثر أناقة لأغلى جهاز Portal بقياس 14 إنش الذي تم طرحه لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ومثل بقية المجموعة، يتميز Portal Go بكاميرا ذات زاوية عريضة تتبع تلقائيًا من في بؤرة التركيز، وتقوم بالتكبير والتحريك أثناء تحركهم داخل وخارج مركز الإطار. ولا يتطلب الجهاز اتصالاً ثابتًا بالطاقة، وتصفه الشركة أيضًا كمكبر صوت بلوتوث محمول مع دعم سبوتيفاي و Pandora.

ويعمل Portal Plus الجديد بشكل مشابه لسابقه. ولكن فيسبوك تخلصت من الشاشة الدوارة التي يمكن أن تدور من الشكل العمودي إلى الشكل الأفقي. ويحتوي كلا الجهازين على مصراع مادي لتغطية الكاميرا مثل الإصدارات السابقة.

وعلى عكس مجموعة أجهزة Echo من أمازون للأجهزة المنزلية الذكية، فإن أجهزة Portal مصمم بالكامل تقريبًا لإجراء مكالمات الفيديو.

وركزت آخر تحديثات البرامج على واجهة Portal التي تعمل بنظام أندرويد بشكل أكبر على مكالمات الفيديو في إعدادات العمل عن بعد.

ويتزامن تطبيق تقويم جديد مع آوتلوك أو جوجل لعرض الاجتماعات القادمة. ويتيح لك الانتقال بسرعة إلى المكالمات من شاشة Portal الرئيسية.

وبصرف النظر عن واتساب وماسنجر المملوكين لشركة فيسبوك، تدعم جميع أجهزة Portal الآن Zoom و Webex و BlueJeans و GoToMeeting.

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فيسبوك تطلق المزيد من أجهزة Portal

تضيف أجهزة Portal في شهر ديسمبر دعمًا لمنصة مايكروسوفت تيمز، مما قد يفتحها للاستخدام من قبل مجموعة أكبر من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم.

ويعد التكامل مع مايكروسوفت تيمز مثالاً على الطريقة التي تعتقد بها الشركة أن أجهزة Portal يتم استخدامها بشكل متزايد كجهاز مؤتمرات فيديو مستقل للعاملين عن بعد.

وتطلق الشركة في العام المقبل برنامجًا للسماح للشركات بالطلب بالجملة وإدارة أجهزة Portal التي يمكن، لأول مرة، استخدامها دون حساب فيسبوك.

وقالت الشركة: نحن نتطلع إلى مستقبل العمل المختلط. ويتم استخدام أجهزة Portal بشكل أساسي بين العائلات. ولكننا شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في الاستخدام لاجتماعات العمل منذ بدء الإغلاق الوبائي العام الماضي.

ولم تكشف فيسبوك عن مبيعات Portal. ولكن وفقًا لشركة الأبحاث IDC، فقد شحنت أكثر من 600 ألف جهاز في العام الماضي، بزيادة تزيد عن 28 في المئة عن عام 2019.

وشحنت ما يقرب من 400 ألف جهاز في النصف الأول من هذا العام، في إشارة إلى أن المبيعات تنمو سنويًا مرة أخرى.

وتتضاءل هذه الأرقام مقارنة بنجاح تشكيلة Echo من أمازون. وذلك بالرغم من أن أمازون لم تكشف عن مبيعات منافسها المباشر لجهاز Portal، وهو Echo Show المجهز بمكالمات الفيديو.