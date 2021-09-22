iOS 15.1 يعيد تمكين ميزة SharePlay بعد التأخير

دبي - يزن راشد - عادت ميزة SharePlay التي طال انتظارها للظهور في الإصدارات التجريبية الأولى من iOS 15.1 و iPadOS 15.1 للمطورين، وذلك بعد أن أخرت شركة آبل إطلاقها مع iOS 15 إلى الخريف بدلاً من إطلاقها جنبًا إلى جنب مع ترقية نظام التشغيل كما هو مخطط لها.

ويشير هذا إلى أن آبل تخطط لإصدار SharePlay للجمهور كجزء من iOS 15.1 في وقت لاحق من هذا الخريف.



وبالرغم من أنها ليست الميزة الوحيدة التي لم يتم إطلاقها بعد. ولكن قد تكون مفيدة أثناء الوباء. إذ تتيح لك مشاهدة مقاطع الفيديو أو مشاركة الشاشة أو الاستماع إلى الموسيقى مع أشخاص آخرين عبر مكالمة فيس تايم.

ويوضح وجودها في الإصدار التجريبي الجديد أنها قد تأتي عاجلاً وليس آجلاً. وذلك بالرغم من أن هذا ليس شيئًا مؤكدًا.

وتوضح المعلومات أن الإصدار التجريبي 15.1 يتيح للمستخدمين أيضًا إضافة بطاقة لقاح فيروس كورونا إلى تطبيق المحفظة، بمجرد إضافته إلى Health.

وعلى غرار كيفية عمل إصدار شركة جوجل من هذه الميزة، يتعين عليك الحصول على معلومات اللقاح من مقدم الرعاية الطبية أو نظام الرعاية الصحية قبل أن تتمكن من إضافته إلى هاتفك.

وتقول آبل إن الميزة تستخدم تنسيق SMART Health Card المدعوم حاليًا من قبل عدد قليل من الولايات وبعض موفري التطعيم الرئيسيين.

وتتضمن القائمة ولايات مثل كاليفورنيا وهاواي ونيويورك ولويزيانا، بالإضافة إلى مزودي الصيدليات مثل CVS و Rite Aid و وول مارت.

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SharePlay قد تأتي مع iOS 15.1

لا تعني هذه الميزات التي تظهر في الإصدار التجريبي من iOS 15.1 بالضرورة أنها قد تكون موجودة في الإصدار الأخير من iOS 15.1.

وتمت إضافة الميزة إلى النسخة التجريبية الثانية من iOS 15 طوال شهر يونيو. وأزالتها الشركة في شهر أغسطس من الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 15. ومع ذلك، لا تزال آبل تقول إن SharePlay قادمة في وقت لاحق هذا الخريف.

ويتم تضمين ميزة بطاقة اللقاح في تحديث برنامج قادم، وفقًا للشركة. لذلك فمن المحتمل أن يكون الأمر أبعد من ذلك.

وقد يستغرق وصول iOS 15.1 بعض الوقت وذلك بالنظر إلى أن iOS 15 تم إصداره للتو (جاء iOS 14.1 بعد نحو شهر من iOS 14). ولكن إذا كان هذا الإصدار التجريبي المبكر يمثل أي مؤشر، فقد يجلب معه بعض الميزات الجديدة عند ظهوره.

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