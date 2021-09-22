باي بال تطلق تطبيقًا شاملًا لتقديم الأدوات المالية

دبي - يزن راشد - منصة باي بال تطبيقها للهاتف المحمول بتصميم مرئي جديد، ودعم حساب توفير عالي العائد، وطريقة للعثور على القسائم داخل التطبيق.

وكانت المنصة تتحدث عن خطط التطبيق الفائق الخاصة بها لبعض الوقت، الذي يقدم مجموعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الإيداع المباشر ودفع الفواتير والمحفظة الرقمية والمدفوعات من نظير إلى نظير وأدوات التسوق وإمكانيات التشفير والمزيد.

كما تعلن الشركة عن شراكتها مع بنك Synchrony Bank لحساب التوفير الجديد العالي العائد PayPal Savings.

وأعطت الشركة في الماضي الأولوية لإرسال الأموال والعملات المشفرة واستلامها. ولكن تطبيقها الجديد يحاول أن يكون جزءًا صغيرًا من كل شيء للجميع.

ويعد التغيير المرئي هو التغيير الملحوظ. وكان تطبيق الشركة القديم يركز على إرسال الأموال واستلامها، مع رؤية رصيد حسابك عند فتح التطبيق.

بينما أصبحت الصفحة الرئيسية الجديدة للتطبيق عبارة عن لوحة تحكم من نوع ما مع وصول سريع إلى رصيدك ومقدار العملات المشفرة التي تمتلكها وجهات اتصالك المتكررة. ويقوم بفرز الخيارات الأخرى ضمن علامات تبويب ومحاور مخصصة.

وتعمل هذه التغييرات على تحويل الشركة من كونها أداة مدفوعات إلى كونها تطبيقًا ماليًا أكثر تجسيدًا. وبالرغم من أن الشركة نفسها لا تهدف إلى أن تكون بنكًا. ولكن التطبيق الجديد يقدم مجموعة من الميزات التنافسية لأولئك الذين يفكرون في تحويل مواردهم المالية إلى البنوك الجديدة، مثل Chime أو Varo.

ويشمل التطبيق الآن على دعم الإيداعات المباشرة للراتب من خلال شركاء المنصة البنكيين مع وصول مبكر لمدة يومين ودفع الفواتير والمزيد.

ويمكن أن تجعل هذه الميزات المنصة أكثر تنافسية، حيث إن الحصول على أموال في وقت مبكر كان أحد أكبر التوجهات بين أولئك الذين يفكرون في تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية بدلاً من استخدام البنوك التقليدية.

بالإضافة إلى تحويل رواتبهم إلى باي بال، يمكن للعملاء بعد ذلك استخدام الأموال في أشياء تشكل جزءًا من الحياة اليومية، مثل دفع فواتيرهم أو الادخار أو التسوق، على سبيل المثال.

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باي بال تريد أن تصبح البنك الذي تتعامل معه

تتيح ميزة دفع الفواتير المحسّنة للعملاء تتبع الفواتير من آلاف الشركات وعرضها ودفعها. بما في ذلك المرافق والتلفزيون والإنترنت والتأمين وبطاقات الائتمان والهاتف والمزيد.

ويمكن للعملاء أيضًا اكتشاف الفواتير من خلال ميزة بحث ذكية محسّنة. وتعيين تذكيرات لإخطارهم بالفواتير القادمة. وجدولة المدفوعات التلقائية للفواتير التي يتعين عليهم دفعها على أساس منتظم.

ولا يتعين دفع الفواتير من الأموال الموجودة حاليًا في حساب المنصة فقط. ولكن يمكن سدادها من خلال أي مصدر تمويل مؤهل مرتبط بحساب باي بال.

وتستغل الشركة عملية الاستحواذ على Honey لعام 2019 التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار. وأصبحت ميزات Honey الأساسية الآن جزءًا من تجربة باي بال للأجهزة المحمولة، بما في ذلك الصفقات المخصصة والمكافآت الحصرية.

ويتمكن مستخدمو الشركة من تصفح الخصومات والعروض داخل التطبيق ومن ثم التسوق والتعامل من خلال متصفح التطبيق.

ويمكن حفظ الصفقات في المحفظة لاستخدامها في المستقبل، بحيث يمكن تطبيقها في حالة التسوق لاحقًا في التطبيق أو عبر الإنترنت.

ويتمكن العملاء أيضًا من الانضمام إلى برنامج الولاء، حيث يمكنهم كسب استرداد نقدي وائتمان تسوق عبر مشترياتهم.

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