روبلوكس تبدأ بالتحقق من عمر اللاعبين المراهقين

دبي - يزن راشد - تطرح منصة روبلوكس التحقق الاختياري من العمر لمستخدميها الذي يجمع بين التحقق من الهوية ومسح الصور الشخصية.

وبالرغم من أن النظام لن يكون ضروريًا للعب معظم ألعاب المنصة. ولكن يكون مطلوبًا لأولئك الذين يرغبون في الوصول المبكر إلى ميزات الدردشة الصوتية القادمة من المنصة عند طرحها في وقت لاحق من هذا الخريف.

بالإضافة إلى ذلك تقول الشركة إن المطورين يكونون قادرين على إنشاء تجارب جديدة تعتمد على التحقق من الهوية في المستقبل.

ويعد نظام التحقق بمثابة إقرار بأن العديد من مستخدمي المنصة الأساسيين غير مراهقين. وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، عند تقديم ميزة Spatial Voice الجديدة، إن 50 في المئة من مستخدميها هم الآن فوق سن 13 عامًا.

كما أنها تشهد أيضًا أكبر نمو مفاجئ بين الفئة العمرية 17 إلى 24 عامًا. وتتاح ميزة Spatial Voice، التي تسمح للاعبين بإجراء محادثات صوتية حقيقية أثناء وجودهم في الألعاب، في البداية لمجموعة من 5000 مطور، جميعهم يبلغون من العمر 13 عامًا أو أكبر، الذين يكونون قادرين على اختبار الدردشة الصوتية في مساحة مجتمع روبلوكس المصممة خصيصًا.

وقالت الشركة إن طرح الميزة لقاعدة المستخدمين الأوسع للمنصة يستمر ببطء، حيث يتطلب أدوات إشراف جديدة وميزات أمان يتم بناؤها بالتوازي. والتحقق من العمر هو الآن أحد تلك الأدوات.

ويأتي التحقق من العمر على مرحلتين. أولاً، باستخدام التطبيق، إذ يقوم مستخدمو المنصة بمسح بطاقة الهوية أو رخصة القيادة أو جواز السفر أو أي هوية حكومية أخرى.

وتقول الشركة إنها لن تخزن بيانات وثيقة الهوية الأولية. وبدلاً من ذلك، يتم إنشاء قيمة مجهولة المصدر، مما يسمح للمنصة بالتحقق من الهوية دون المخاطرة بالكشف عن الهوية الحقيقية للمستخدم.

اقرأ أيضًا: الحصول على قبعة القرد المجانية في روبلوكس

تحقق روبلوكس اختياري ولكن قد يكون مطلوبًا لبعض الميزات

تطابق روبلوكس البيانات الموجودة في المستند بمكتبة تضم الآلاف من أنواع المستندات العالمية لتحديد ما إذا كانت شرعية أم لا.

وبعد المسح، يلتقط المستخدم صورة شخصية للتحقق بدلاً من تحميل صورة شخصية، وهو شيء يمكن أن يكون آليًا لخداع النظام.

وتتم مطابقة الصورة الشخصية مع الشخص الموجود في المستند. وتقول المنصة إن العملية تستغرق بضع ثوانٍ بعد التقاط الصورة.

وتشير الشركة إلى أن المطورين والمبدعين يكونون قادرين على استخدام التحقق كإشارة للثقة عند البحث عن متعاونين أيضًا.

ويتم طرح التحقق من العمر تدريجيًا، ويصل إلى جميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة القادمة. وتكون ميزة الاشتراك متاحة عالميًا لكل شخص يبلغ من العمر 13 عامًا أو أكبر في أكثر من 180 دولة عبر أجهزة الحواسيب والأجهزة المحمولة.

اقرأ أيضًا: روبلوكس تجلب الدردشة الصوتية إلى منصتها