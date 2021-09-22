مايكروسوفت تعيد إصدار PC Health Check لنظام ويندوز 11

دبي - يزن راشد - أعادت شركة مايكروسوفت رسميًا تطبيق PC Health Check الخاص بها ليتمكن أي شخص من تنزيله، مما يتيح لك بسهولة معرفة ما إذا كان جهاز الحاسب الخاص بك جاهزًا لنظام التشغيل ويندوز 11 قبل إطلاقه في الخامس من أكتوبر.

وعندما أعلنت الشركة عن ويندوز 11 ومتطلبات الأجهزة الجديدة الصارمة الخاصة به، أصدرت أيضًا أداة PC Health Check التي من شأنها تحليل أجهزتك وإخبارك ما إذا كان جهازك يمكنه الترقية إلى ويندوز 11.

ولكن المشكلة هي أن التطبيق لن يخبرك لماذا فشل الحاسب في الاختبار، مما دفع بعض الأشخاص الذين لديهم أجهزة جديدة نسبيًا إلى الاعتقاد بأنهم لن يتمكنوا من تشغيل نظام التشغيل دون ترقية العتاد.

ويعمل إصدار جديد من تطبيق PC Health Check، المتاح الآن عبر رابط الشركة الرسمي للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات في برنامج ويندوز إنسايدر، على حل هذه المشكلة.

وأصبح التطبيق يقدم معلومات أكثر تفصيلاً عندما يخبرك أنك لن تكون قادرًا على الترقية إلى نظام التشغيل الجديد.

ويقدم الإصدار الجديد من تطبيق Health Check توصيات إذا كان جهازك يعاني من مشكلات توافق يمكن إصلاحها بسهولة، مثل ما إذا كانت هناك وحدة TPM لم يتم تمكينها، أو إذا تم إيقاف تشغيل Secure Boot، أو إذا كنت بحاجة إلى ترقية ذاكرة الوصول العشوائي أو مساحة القرص.

ولكن بالنسبة للمشكلات الأكبر، مثل المعالج غير الموجود في إحدى قوائم التوافق الخاصة بالشركة. فإن خياراتك الوحيدة هي الترقية إلى معالج مدعوم أو استبدال الحاسب أو مواصلة استخدام ويندوز 10. أو تثبيت ويندوز 11 غير المدعوم الذي قد يتلقى أو لا يتلقى تحديثات من الآن فصاعدًا.

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مايكروسوفت تحتفظ بالحق في رفض التحديثات

قالت الشركة في شهر أغسطس إنها لن تمنع تثبيت ويندوز 11 عبر الأجهزة التي تحتوي على معالج قديم. وذلك لمجرد أن المعالج هذا ليست مدرجًا في قائمة التوافق.

وبدلاً من ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في رفض تحديثات ويندوز. بما في ذلك تحديثات الأمان، إذا أصبح هذا المعالج مشكلة في المستقبل.

ويبدو أن محاولة ترقية جهاز غير مدعوم إلى نظام التشغيل الجديد قد يدفع مايكروسوفت إلى الطلب من المستخدم تقديم تنازل. وينص التنازل المذكور صراحةً على أن ما تفعله لا توصي به الشركة. ويقع خارج ضمان الشركة المصنعة لجهازك. ويعني أنك غير مدعوم أو مؤهل للحصول على تحديثات.

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