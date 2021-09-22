سلاك تطرح ميزة clips لمشاركة تحديثات العمل

دبي - يزن راشد - أطلقت منصة سلاك ميزة clips الجديدة، مما يسمح لزملاء العمل بتسجيل رسائل الفيديو الموجودة في قنوات Slack.

وتدعم Clips الصوت من الميكروفون، جنبًا إلى جنب مع تسجيلات الفيديو والشاشة. وتم تصميمها لمساعدة الفرق على التواصل عبر مناطق زمنية مختلفة وتقليل عدد الاجتماعات التي تعقد الآن في عصر العمل المختلط.

وبالإضافة إلى clips، تعمل المنصة أيضًا على توسيع Slack Connect للسماح للمؤسسات المدفوعة بالشراكة مع الشركات في الخطط المجانية. كما أنها تعلن عن GovSlack التي تعمل في بيئة سحابية معتمدة من الحكومة عند إطلاقها في عام 2022.

ويمكن مشاركة Clips في القنوات أو من خلال الرسائل المباشرة عبر المنصة، كما أنها تتضمن تعليقات مباشرة ونصًا يمكن البحث فيه في واجهة Slack.

ونظرًا لأن الميزة تشبه مشاركة صورة أو رسالة نصية في المنصة، يمكن لزملاء العمل الرد بنص أو صوت أو فيديو أو رمز تعبيري.

وتعمل المنصة على هذه الميزة منذ أكثر من عام، وبدت في البداية أشبه بقصص إنستاجرام التي قد تختفي بعد يوم بدلاً من رسائل البريد الصوتي للفيديو التي تستمر في القنوات.

وتضمنت النماذج الأولية واجهة تشبه القصص. ولكن الميزة تطورت إلى شيء يتناسب أكثر مع طريقة استخدام الأشخاص لتطبيق Slack.

وقالت المنصة: ألهمتنا كيفية استخدام الأشخاص للفيديو في تطبيقات المستهلك. قمنا بنمذجة الكثير من الإصدارات المختلفة داخليًا، وقد استقرينا الآن على هذا كوسيلة للتواصل مع مستودع عملك.

وتبدو Clips وكأنها الخطوة التالية للمنصة في محاولة لتلبية احتياجات الأعمال التي تتكيف مع العمل من المنزل جنبًا إلى جنب مع مزيج متجدد من العمل المكتبي.

وتم إطلاق ميزة Huddles، وهي ميزة مكالمات صوتية تشبه ديسكورد، في وقت سابق من هذا العام، التي أصبحت أسرع ميزة معتمدة من المنصة.

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سلاك تطلق رسائل الفيديو التي تساعدك في تجنب الاجتماعات

إلى جانب ميزة Clips، تعمل المنصة أيضًا على تحسين طريقة عمل Slack Connect. وتتيح Slack Connects للمؤسسات الشريكة العمل معًا في سلاك والتواصل، وتعمل المنصة الآن على توسيعها لتشمل الشركات التي لم تشترك في خطط المنصة المدفوعة حتى الآن.

ويتمكن عملاء Slack Enterprise Grid من دعوة أي شخص لاستخدام المنصة والتواصل معهم على الفور هذا الخريف.

ويتم إطلاق GovSlack أيضًا في عام 2022، وهو إصدار من المنصة يعمل في بيئة سحابية معتمدة من الحكومة.

وبينما يمكن استخدام المنصة من قبل حكومة الولايات المتحدة، فإن هذا الإصدار الجديد يتوافق مع متطلبات الحكومة الفيدرالية مثل شهادات FedRAMP High و DoD IL4.

وأنهت SalesForce صفقتها البالغة 27.7 مليار دولار للاستحواذ على Slack في شهر يوليو. وظهرت المزيد من طموحات الشركة فيما يتعلق بخدمة الاتصالات الخاصة بها.

ويبدو أن SalesForce ترى في Slack كمركز رقمي لها، وتتجه الشركة لدمج المزيد من خدماتها في Slack.

ولدى SalesForce نحو 10 ملايين مطور في نظامها البيئي. وركزت من خلال عمل المنصة على ربط منصتها بسلاك من أجل النظام البيئي لمطوري SalesForce.

ويتشابه وضع SalesForce لمنصة Slack في المركز، أو كمحور عمل، مع ما تفعله مايكروسوفت مع مايكروسوفت تيمز.

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