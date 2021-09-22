الآن يمكنك استخدام تطبيق يوتيوب ميوزك في ساعة أندرويد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

أطلقت شركة جوجل تطبيق يوتيوب ميوزك لساعات أندرويد الذكية التي تعمل بإصدار نظام تشغيل Wear OS 3، وذلك بعد أن أغلقت تطبيق موسيقى جوجل بلاي في شهر أغسطس من العام الماضي.

ويوفر التطبيق لمستخدمي الساعات إمكانية الوصول إلى جميع الأغاني وقوائم التشغيل، بالإضافة إلى عناصر التحكم في التشغيل.

ويقدم التطبيق ايضًا دعمًا لتنزيل الموسيقى والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال. وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للرياضيين الذين يقومون بالتمارين في الخارج ولا يرغبون في حمل هواتفهم الذكية معهم.

ويتوفر تطبيق يوتيوب ميوزك للساعات التي تعمل بإصدار نظام Wear OS 3. التي تقتصر حتى الآن على ساعتي Galaxy Watch 4 و Watch 4 Classic.

إضافة تطبيق يوتيوب ميوزك إلى الساعة

قبل تنزيل التطبيق يجب أن تكون مشتركًا في خدمةيوتيوب ميوزك بريميوم. التي تكلف 9.99 دولارات شهريًا بالإضافة إلى امتلاك أحد نماذج الساعتين المذكورتين سابقًا من سامسونج.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق متجر جوجل بلاي في ساعتك الذكية.

اضغط على أيقونة البحث ومن ثم اكتب يوتيوب ميوزك.

بمجرد ظهور التطبيق في نتيجة البحث اضغط على خيار تثبيت واسمح للتطبيق بالتنزيل على جهازك.

عند اكتمال التنزيل قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التطبيق.

تنزيل الموسيقى والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال

قبل بدء عملية تنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال، يجب عليك توصيل الساعة الذكية بالشاحن بغض النظر عن حالة البطارية. ومن ثم اتبع الخطوات أدناه لبدء تنزيل الأغاني وقوائم التشغيل.

افتح تطبيق يوتيوب ميوزك في ساعتك الذكية.

حدد الأغنية أو قائمة التشغيل التي تريد تنزيلها.

اضغط على أيقونة التنزيل.

ويمكنك أيضًا اختيار السماح للتطبيق بتنفيذ عملية التنزيل نيابةً عنك. وذلك من خلال تفعيل ميزة التنزيلات الذكية وتقوم ساعتك تلقائيًا بتنزيل الموسيقى بناءً على سجل الاستماع. ويمكنك تخصيص الميزة لتنزيل ما بين 50 و 500 أغنية اعتمادًا على سعة التخزين المتوفرة لديك.