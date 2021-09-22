تكنولوجيا: شاومي تستعد للكشف عن سلسلة “Civi” الجديدة في 27 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني شاومي يوم 27 من سبتمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف الشركة الجديدة “Civi”.

أكدت شاومي من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها لإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية لاحقاً هذا الشهر، إلا أن الإعلان التشويقي لم يكشف عن أي تفاصيل حول السلسلة القادمة، أو عدد الإصدارات المرتقب إطلاقها.

ولقد أشارت شاومي إلى أن سلسلة Xiaomi Civi الجديدة تركز بشكل خاص على تطوير هواتف مميزة بتصميم عصري، وأيضاً جلب تقنيات مبتكرة في التصوير.

وتشير التوقعات إلى أن سلسلة هواتف Civi تأتي لتستبدل خط إنتاج شاومي من هواتف CC، ومن المتوقع أن تقدم التسريبات تفاصيل جديدة حول سلسلة الهواتف المرتقب إطلاقها رسمياً خلال الأيام المقبلة.

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