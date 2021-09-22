تكنولوجيا: هاتف Realme GT Neo2 ينطلق بمعالج Snapdragon 870 ونظام تبريد جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme GT Neo2 الذي ينطلق بتحسينات في نظام التبريد ومعالج Snapdragon 870.

يتميز هاتف Realme GT Neo2 بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، وتصل الشاشة إلى سطوع 1300 nit، كما تدعم معدل تحديث 120 Hz، وسرعة لمس 600 Hz، كما تضم الشاشة ثقب في الجانب الأيسر للكاميرة الأمامية.

أيضاً يضم هاتف Realme GT Neo2 رقاقة معالج Snapdragon 870 التي تدعم سرعة تصل إلى 3.2 GHz وتضم نواة Kryo 585، كما يتوفر بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 و8 و12 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم Realme هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بزوايا واسعة، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتقدم Realme الهاتف بمعالجة غير تقليدية في نظام التبريد المميز لهذا الإصدار وذلك من خلال جل للتبريد مصمم من جزئيات الماس الفعلية بحجم من 40-50 μm، كما يتضمن نظام التبريد صفائح جرافين، وتبريد بالبخار بمساحة 4129 مم مربعًا.

أيضاً من المتوقع أن يعمل هذا النظام على التبريد حتى 18 درجة مئوية، مع تحسينات في الآداء العام للهاتف بنسبة 20% مقارنة بالإصدار الأصلي للشركة Realme GT Neo.

كما ينطلق هاتف GT Neo2 بواجهة Realme UI 2.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، أيضاً يأتي الهاتف بنمط فعال في البرمجيات يعرف بنمط “GT Mode 2.0” والذي يدعم المستخدم في الألعاب بشكل خاص.

الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بعدد 3 من الإختيارات في الألوان هم الأخضر، والأزرق والأسود، على أن يبدأ الحجز المسبق اليوم ويتوفر في 27 من سبتمبر.

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