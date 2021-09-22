تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح تثبيت Windows 11 على الإصدارات القديمة من الأجهزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتسعد عملاق البرمجيات لإطلاق Windows 11 في 5 من أكنوبر المقبل، ولقد أكد تقرير على أن مايكروسوفت تتيح تثبيت التحديث على الأنظمة الغير متوافقة شرط موافقة المستخدم على عدم دفع التحديثات للنظام.

تقدم مايكروسوفت في بداية الشهر المقبل نظام تشغيل Windows 11 للأنظمة التي تتوافق مع متطلبات التحديث في وحدات المعالجة، ولقد أعلنت الشركة اليوم رسمياً عن توفير تطبيق “PC Health Check” للتثبيت، حيث يعمل التطبيق على الكشف عن مدى توافق نظام الأجهزة مع المعايير المحددة.

ويظهر تطبيق PC Health Check الجديد غير دقيق في بعض الأحيان، حيث يشير إلى أن الجيل السابع من معالج Core i7 غير متوافق مع تحديث Windows 11، رغم تثبيت التحديث بنجاح دون أن تظهر مشاكل كبيرة.

ولقد أكدت مايكروسوفت سابقاً على أن تحديث Windows 11 سيتاح للأنظمة الغير متوافقة مع متطلبات التحديث، إلا أن مايكروسوفت لن تلتزم بتوفير التحديثات لهذه الأنظمة.

ومن المتوقع أن تشترط مايكروسوفت تنازل المستخدم عن حقوق التحديثات عند تثبيت التحديث، والذي يؤدي إلى عدم دفع تحديثات الحماية والآمان.

ولقد رصد بالفعل إقرار بالموافقة على عدم دفع التحديثات عند محاولة تثبيت الإصدار التجريبي من Windows 11 على أحد الأنظمة الغير متوافقة.

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