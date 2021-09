فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار

سبتمبر 22, 2021 141

شركة HP تكشف عن كمبيوتر من نوع All in one مع مواصفات عالية ????????

أجهزة All in one توفر كمبيوتر متكامل في صندوق واحد حيث ستحصل على شاشة عريضة حجمها 34انش بدقة 5120×2160 وتحتوي على كرت RTX3080 بالإضافة الى معالج i9من الجيل 11 وقاعدة شحن لاسلكي وستتوفر الشهر القادم ابتداء من2000$