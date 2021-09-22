هل تخاف من العناكب؟ تطبيق على هاتفك قد يكون العلاج!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - إذا كانت فكرة أن تكون بالقرب من عنكبوت ترعبك، فإليك هذا الخبر السار. أنشأ العلماء تطبيقاً واقعياً معزز يضع عنكبوتاً افتراضياً ثلاثي الأبعاد على يدك كعلاج لرهاب العناكب.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

يسمى التطبيق المجاني Phobys وقد تم إنشاؤه في جامعة بازل في سويسرا، وهو متاح في كل من متجر تطبيقات Apple وGoogle Play لنظام Android.

ويوجه التطبيق المستخدم من خلال سلسلة من 10 مستويات التي تزيد تدريجياً في الصعوبة، والتي تبلغ ذروتها عند رؤية العنكبوت الظاهري على يدك.

وقد أظهر التطبيق Phobys بالفعل فعاليته في تجربة سريرية للحد من شدة رهاب العناكب، بحسب الباحثين.

وجد الباحثون أنّ المتطوعين الذين يعانون من رهاب العناكب تعرضوا لخوف أقل عند تقديمهم مع العناكب الحقيقية بعد أن استخدموا التطبيق في المنزل.

إنّ تقنية الواقع المعزز، أو AR، تتضمن صوراً تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر فوق محيط الحياة الواقعية، ويتم استخدامها في تطبيقات مثل Pokémon Go لجلب المكونات الرقمية إلى العالم الحقيقي.

وفقاً لوصفه على متاجر التطبيقات، فإنّ Phobys مناسب لأولئك “الذين يعانون من خوف خفيف غير مهم سريرياً من العناكب والذين لا يقل عمرهم عن 16 عاماً”.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من أشكال خفيفة من رهاب العناكب استخدام التطبيق من تلقاء أنفسهم، ولكن في حالة الأشخاص الذين يعانون من خوف خطير من العناكب، يوصي الباحثون باستخدام التطبيق فقط بإشراف محترف.

يعتبر رهاب العناكب أحد أكثر أنواع الرهاب شيوعاً.

يقوم المصابون بالرهاب عادة، بفحص الغرف بشكل مفرط بحثاً عن العناكب أو يتجنبون غرف معينة، مثل الطوابق السفلية أو الغرف العلوية، وفي الحالات القصوى يتجنبون المواقف الاجتماعية أو يصابون بنوبات هلع.

أحد العلاجات الفعالة للخوف من العناكب هو “العلاج بالتعرض”، حيث يتم توجيه المرضى من خلال التعرض العلاجي للحالات التي يخشونها من أجل كسر رهابهم تدريجياً.

لكن مشكلة العلاج بالتعرض لرهاب العناكب هي أنّ المتضررين يترددون في تعريض أنفسهم للعناكب الحقيقية.

ويستند Phobys على العلاج بالتعرض ويستخدم نموذج العنكبوت الثلاثي الأبعاد الواقعي الذي يتم عرضه في العالم الحقيقي.

قالت مؤلفة الدراسة أنيا زيمر من جامعة بازل: “من الأسهل على الأشخاص الذين يعانون من الخوف من العناكب مواجهة عنكبوت افتراضي أكثر من العنكبوت الحقيقي”.

“إنّ الاستخدام المتكرر لتطبيق AR يقلل من الخوف الذاتي في وضع العنكبوت الواقعي، مما يوفر علاجاً منخفض التكلفة للخوف من العناكب.”

مع كل مستوى من المهام على التطبيق تصبح الأمور أكثر كثافة وأكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الخوف من العناكب.

ينتهي كل مستوى بتقييم الخوف والاشمئزاز، ويقرر التطبيق ما إذا كان يجب تكرار المستوى أو يمكن للمستخدم الانتقال إلى المستوى التالي.

يستخدم Phobys أيضاً عناصر اللعبة، مثل ردود الفعل المجزية والرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية، “للحفاظ على مستوى عالٍ من التحفيز” للوصول إلى المستوى التالي.

على الرغم من أنه يسمح للمستخدمين باختبار ما إذا كانوا خائفين من عنكبوت افتراضي مجاناً، إلا أنه يجب شراء التدريب لتقليل الخوف من العناكب مقابل رسوم.

بالنسبة للتجربة السريرية، قامت زيمر وزملاؤها بتحليل فعالية Phobys في تجربة سريرية شملت 66 شخصاً.

على مدار أسبوعين، أكمل المشاركون، الذين عانوا جميعاً من الخوف من العناكب، ست وحدات تدريب لمدة نصف ساعة مع Phobys أو، في حالة المجموعة الضابطة، لم يعرض عليهم أي تدخل.

قبل وبعد العلاج، اقترب الأشخاص من عنكبوت حقيقي في صندوق شفاف بقدر ما سمح خوفهم من العناكب.

أظهرت المجموعة التي تدربت باستخدام Phobys أقل بكثير من الخوف والاشمئزاز في وضع العنكبوت الواقعي وتمكنت من الاقتراب من العنكبوت أكثر من المجموعة الضابطة، التي لم تظهر أي تغييرات إيجابية.

وكانت هذه الآثار ذات دلالة إحصائية وفي حجم مماثل للعلاج التقليدي، وفقاً لفريق البحث.

وخلص الباحثون إلى أنّ الآثار المفيدة لتطبيق AR “من المرجح أن تشجع الناس على مواجهة مخاوفهم بطريقة خفية وممتعة وفعالة”.