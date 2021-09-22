شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمنح iOS 15 الأطباء نافذة على بيانات تطبيق Apple Health؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق iOS 15 سيكون لدى بعض مستخدمي iPhone خيار مشاركة البيانات من تطبيق Health مباشرة مع أطبائهم من خلال سجلاتهم الطبية الإلكترونية، تشارك ست شركات تسجيل صحي في الإطلاق الأولي ، وتقول بعض هذه الشركات إن الأطباء والممارسات الطبية على أنظمتهم حريصة على البدء في استخدام الميزة.

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون هذا الخيار استخدام وظيفة المشاركة الجديدة على تطبيق Health للسماح لطبيبهم بمشاهدة بيانات مثل معدل ضربات القلب والوقت الذي يقضونه في التمرين، كما تم جمعها من خلال تطبيق Health، يمكن أن يساعد الأطباء في مراقبة المقاييس التي قد تكون ذات صلة بصحة المريض عن كثب دون أن يضطر المريض إلى اتخاذ خطوة إضافية لمشاركة المعلومات يدويًا حسبما نقل موقع The verege.

شركة السجلات الصحية الإلكترونية Cerner ، التي تسيطر على حوالي ربع سوق السجلات ، هي واحدة من الشركات التي سيتم إطلاقها.

قال سام لامسون، نائب رئيس التشغيل البيني في الشركة ، في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge ، في الوقت الحالي ، يتعين على أي مؤسسات رعاية صحية تستخدم سجلات Cerner أن توازن بين الوقت الذي يقضيه في تنفيذ أدوات جديدة مقابل الوقت الذي يقضيه في إدارة زيادات COVID-19، لكنه يقول إنهم مهتمون بالميزة. قال لامبسون: "بمجرد أن ترى المنظمات العميلة لدينا عرضًا توضيحيًا وتفهمه ، تدور الأسئلة في الغالب حول مدى سرعة تنفيذها".

عدد قليل من مجموعات الرعاية الصحية التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية من خلال Allscripts ، والتي تعد أيضًا جزءًا من الإطلاق، تستخدم بالفعل هذه الميزة كجزء من مرحلة الاختبار، كما تقول تينا جوروس، المدير العام للشركة ونائب الرئيس، يمكنهم استخدامه مع قلة مختارة من المرضى، تقول: "لقد حصلوا على كل التكنولوجيا في مكانها الصحيح ، وعندما تكون متاحة للمرضى ، يمكنهم البدء في الترويج لها بين المرضى".

يقول Joros إن إحدى مجموعات الاختبار هذه متحمسة بشكل خاص بشأن القدرة الجديدة على رؤية بيانات المريض من جهاز مراقبة ضغط الدم في المنزل. عادةً ما يوصي الأطباء في هذه الممارسة الطبية بعلامة تجارية معينة من ضغط الدم للمرضى الذين يريدون مراقبتهم بين الزيارات، تتزامن هذه الكفة بالفعل مع تطبيق Health، لذلك إذا اختار المرضى مشاركة البيانات ، فسيكون بإمكان الأطباء تتبع قراءات ضغط الدم هذه بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على المرضى لمشاركتها يدويًا، وهي تقول: "إنها تساعد حقًا في إعادة البيانات إلى دائرة كاملة".

يقول دانيال كيفاتينوس، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في شركة السجلات الصحية DrChrono ، إنه سمع تعليقات مماثلة من مقدمي الخدمات الصحية حول ميزة تطبيق Health. يقول: "أحد عملائنا، المزود متحمس لأنهم سيكونون قادرين على القيام بمراقبة المريض عن بعد".

في حين أن البيانات المقدمة من الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الصحية الأخرى يمكن أن تكون مفيدة ، يقول الأطباء غالبًا إنهم قلقون بشأن الحمل الزائد للمعلومات، يقول Joros at Allscripts إن تخطيط لوحة القيادة في السجل الصحي لشركة Apple قد يساعد في تقليل تدفق المعلومات، الإعداد الافتراضي هو تقديم نظرة عامة عامة عن الاتجاهات في تطبيق Health الخاص بالمريض، الأطباء لديهم خيار الاطلاع على مزيد من التفاصيل ولكن لا داعي لذلك، تقول: "كان لدينا رد فعل جيد من كل من المختبرين من العملاء ومن طاقم الأطباء الداخليين لدينا"، "أحب كلاهما الطريقة التي تم بها تصميم لوحات المعلومات للمساعدة في تقليل هذا العبء."

تخطط DrChrono لنشر ميزة تطبيق Health على مجموعة أولى من المستخدمين الأوليين قبل التوسع تدريجيًا إلى قاعدة عملائها الكاملة ، والتي تشمل حوالي 4000 ممارسة طبية. يمكن للشركة تتبع عدد المرات التي يتم فيها استخدام الميزة ، وتقول Kivatinos إنها تخطط لجمع بيانات حول عدد المرضى الذين ينتهي بهم الأمر بمشاركة معلومات تطبيق Health في السجل الصحي.

تخطط Allscripts لجمع بيانات مماثلة أيضًا. يقول جوروس إن الشركة ستكون قادرة على معرفة بالضبط عدد المرضى الذين يستخدمون هذه الميزة. إنها تتوقع زيادة الاستخدام تدريجيًا بنفس طريقة برنامج السجلات الصحية الأخرى من Apple ، والذي تم إطلاقه في عام 2018 ويسمح للمرضى بسحب البيانات من سجلاتهم الصحية إلى أجهزة iPhone الخاصة بهم، تقول: "لقد رأينا الاستخدام يرتفع باستمرار".