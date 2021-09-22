شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. لو هتبيع الآيفون القديم هكذا تحمى بياناتك عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخيرًا وصلت سلسلة iPhone 13 الجديدة إلى جانب الجيل التاسع من iPad وiPad Mini، وكما هو الحال دائمًا، تتوفر الآن الصفقات وعروض التبادل للراغبين فى شراء سلسلة أبل iPhone 13 الجديدة.

ليس ذلك فحسب تقدم أبل إلى جانب مواقع التجارة الإلكترونية أيضًا صفقات تبادل مربحة، لذلك إذا كنت تخطط لبيع أو استبدال جهاز iPhone أو iPad للترقية إلى أحدث الموديلات، فعليك التفكير فى حفظ بياناتك والاستعداد لانتقال سلس، إليك أشياء يجب أن تعتني بها.

- لا تنس نقل بياناتك باستخدام iCloud

قبل التخلى عن جهاز iPhone أو iPad، يجب عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك بأمان للتأكد، ويمكنك بسهولة نسخ البيانات احتياطيًا على أجهزتك باستخدام iCloud، لنسخ بياناتك احتياطيًا على iCloud، يجب عليك الانتقال إلى الإعدادات> iCloud> iCloud Backup وتشغيل النسخ الاحتياطي التلقائي.

- لا تنس نقل جميع البيانات فى وضع عدم الاتصال باستخدام iTunes

إذا لم يكن لديك مساحة على iCloud أو لم يكن لديك اتصال موثوق بالإنترنت، فيمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك باستخدام برنامج iTunes من أبل، ويمكنك تثبيت iTunes على أي جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي وإجراء نسخ احتياطي لبياناتك عن طريق توصيل جهازك عبر Wi-Fi أو كابل النقل.

- لا تنس إلغاء إقران الأجهزة المتصلة بجهاز iPhone أو iPad

بمجرد قيامك بعمل نسخة احتياطية من أجهزة أبل الخاصة بك، يجب عليك فصل جميع الأجهزة الأخرى التي يتصل بها جهاز iPhone أو iPad، ويمكنك إلغاء إقران أبل Watch باستخدام تطبيق Watch ويمكن إزالة AirPods من قسم Bluetooth.

- قبل بيع iPhone، لا تنس إلغاء ربط حساب iMessage و FaceTime

بعد إلغاء إقران الملحقات المتصلة بجهازك، يجب عليك إلغاء ربط حساب iMessage و FaceTime. إذا نسيت اتباع هذه الخطوة، فمن المحتمل أن يستمر جهازك في تلقي الرسائل الموجهة إليك، لإيقاف تشغيل iMessage على جهازك، انتقل إلى الإعدادات> الرسائل وانقر على زر التبديل، ويمكن أيضًا إيقاف تشغيل حسابات FaceTime بالانتقال إلى الإعدادات> FaceTime.

- لا تنس تسجيل الخروج من iCloud وApp Store

بمجرد نسخ بياناتك احتياطيًا، يجب عليك تسجيل الخروج من حساب iCloud الخاص بك. سيؤدى هذا أيضًا إلى تعطيل ميزة Find My على أجهزتك. إذا لم يتم تعطيل ميزة Find My على أجهزتك، فسيكون من الصعب على أي مستخدم جديد استخدام هذا الجهاز.

- لا تنس محو بيانات جهازك

بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك أخيرًا الانتقال لإزالة البيانات من جهازك، هذه هى أهم خطوة يجب تذكرها قبل بيع جهازك أو التخلى عنه، ويمكنك إزالة بياناتك بالانتقال إلى الإعدادات> عام> إعادة تعيين> محو كل المحتوى والإعدادات. إذا طُلب منك ذلك، أدخل كلمة مرور معرف أبل الخاص بك وانقر على مسح.