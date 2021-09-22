شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. استخدام قبة مراقبة زجاجية بالكامل بأول رحلة للمدنيين إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت شركة سبيس إكس اهتمامًا عالميًا الأسبوع الماضي في أول مهمتها المدنية بالكامل والتي من المرجح أن تفتح السفر في الفضاء لمزيد من المواطنين العاديين، قضى أعضاء طاقم Inspiration4 الأربعة ثلاثة أيام في المدار وعادوا إلى ديارهم يوم السبت الماضى، وشهدت المهمة الرائدة أيضًا أول استخدام لقبة مراقبة زجاجية بالكامل مثبتة في الجزء العلوي من مركبة الفضاء Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX.

وتعاملت القبة مع طاقم Inspiration4 مع مناظر خلابة للأرض وما وراءها، مع تحسين البانوراما بشكل واضح على العرض الأكثر تقييدًا المقدم عبر النوافذ الأصغر للمركبة الفضائية.

ويبدو أن كل الاهتمام الذي صُرف على قبة Crew Dragon دفع رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية لتذكير الجميع بأن الطاقم هناك لديه أيضًا نافذة رائعة على العالم في شكل وحدة المراقبة الخاصة به وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ونشر رائد فضاء ناسا شين كيمبرو، الذي وصل إلى الموقع المداري في أبريل، هذا الأسبوع مشهدًا رائعًا لليونان والبحر الأبيض المتوسط ​​مأخوذًا من داخل قبة المحطة الفضائية.

وتُظهر صورة أخرى تم نشرها في وقت سابق من هذا الشهر منظرًا مثيرًا لمروحة الغرينية في بوتسوانا، حيث استخدم Kimbrough تصميم الوحدة المكون من سبع نوافذ لتأطير الظاهرة الطبيعية ببراعة.

غالبًا ما يتوجه رواد الفضاء الزائرون إلى القبة عندما يريدون التقاط صور الأرض، مع بعض جهود التصوير الفوتوغرافي الرائعة حقًا.

وتعني المشاهدات الواسعة التي توفرها الوحدة أن رواد الفضاء يستخدمونها أيضًا للمساعدة في السير في الفضاء ومراقبة وصول المركبات الفضائية ومغادرتها.

تمت إضافة القبة إلى المحطة الفضائية في عام 2010، بعد حوالي 10 سنوات من بدء حياة رواد الفضاء والعمل في المختبر المداري.

قبة The Crew Dragon أصغر من قبة المحطة الفضائية وتتكون من قبة زجاجية واحدة بدلاً من نوافذ متعددة، لكن وجهات النظر من كليهما ستكون دائمًا سحرية.