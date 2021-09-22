شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عدسات جديدة لـSnap توضح كيفية تهجئة الأصابع بلغة الإشارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للاحتفال بالأسبوع الدولي للصم، أنشأت Snapchat ملصقات مخصصة وثلاث عدسات AR لتشجيع المستخدمين على تهجئة الأصابع، حسبما ذكرت الشركة.

وتم تصميم الميزات الجديدة من خلال دمج التعليقات والتوجيهات من الموظفين الصم وضعاف السمع في الشركة، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية التي طورتها شركة SignAll المجرية الناشئة، والتي تركز على التكنولوجيا للصم.

وطورت SignAll تقنية يمكن استخدامها لتتبع حركات اليد لترجمة لغة الإشارة إلى لغة منطوقة، وأطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول Ace ASL لنظام التشغيل iOS في أبريل، ولأندرويد في وقت سابق من هذا الشهر وفقا لما نقله موقع The verege.

وتم أيضًا تشغيل ميزات Snap الجديدة داخليًا بواسطة مهندسة برمجيات Snap Lab ، Jennica Pounds ، وهي صماء.

قالت باوندز إن ابنها الأكبر واجه صعوبة في تعلم لغة الإشارة الأمريكية، وكان ذلك دافعًا كبيرًا لها للعمل على الأدوات الجديدة. وقالت في بيان صحفي: "أنا متحمس لهذه التكنولوجيا لأنني أعتقد حقًا أنها ستفتح الكثير من التطبيقات على مصراعيها"، "إن مثل هذه التكنولوجيا هي التي ستساعد العائلات مثل عائلتي على التواصل والنمو معًا."

وستساعد عدسات AR Lenses مستخدمي Snap على تعلم تهجئة أسماءهم بأصابعهم، جنبًا إلى جنب مع الكلمات الشائعة مثل "الحب" و"العناق" و"الابتسامة"، يمكنهم التقاط ومشاركة التجارب مع مستخدمين آخرين في الدردشة، وهناك أيضًا مجموعة جديدة من ملصقات Bitmoji تعرض بعض المصطلحات الشائعة.