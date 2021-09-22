شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن موقع هبوط لمركبتها القمرية التى تبحث عن المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن موقع الهبوط الدقيق لمركبتها الجوالة VIPER عندما تصل إلى سطح القمر في عام 2023 كجزء من برنامج Artemis.

وكانت ناسا قد أعلنت علنت فى 20 سبتمبر الجارى، أنها اختصار لمركب استكشاف القطبية الذي يستكشف المواد المتطايرة، سيهبط بالقرب من الحافة الغربية لحفرة نوبيل كريتر في القطب الجنوبي للقمر.

وتضمنت المعايير المهمة لاختيار موقع الهبوط ضوء الشمس المتاح حتى تتمكن VIPER من الشحن والبقاء دافئًا خلال رحلتها التي تستغرق 100 يوم، بالإضافة إلى رؤية الأرض للحفاظ على الاتصالات مع فريق المهمة.

كانت البيانات التي تظهر الوجود المحتمل للمياه والموارد الأخرى في المنطقة مهمة أيضًا، وكذلك ملاءمة التضاريس للعربة الجوالة ذات العجلات، مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يخطط فريق المهمة لاستكشاف ستة مواقع إلى الغرب من فوهة نوبيل كريتر وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وتصف وكالة ناسا القطب الجنوبي للقمر بأنه "أحد أبرد المناطق في نظامنا الشمسي"، حيث إن بعض الأجزاء تظل مظللة بشكل دائم من الشمس.

وحتى الآن استخدمت ناسا فقط معدات الاستشعار عن بعد في المدارات العابرة لاستكشاف المنطقة، لذلك هناك الكثير من الإثارة حول اقتراب مهمة VIPER وما قد تكتشفه.

وأكد العلماء بالفعل وجود الجليد في القطب الجنوبي للقمر، وهم الآن حريصون على تحديد المواقع الدقيقة للمياه على سطح القمر ورسم خرائط لتلك الأماكن، يريدون أيضًا معرفة شكله ومعرفة مصدره، يمكن أن تساعد وفرة المادة حتى البعثات البشرية المستقبلية إلى القمر وما بعده، نأمل أن تكشف مهمة VIPER أيضًا عن موارد مفيدة أخرى على سطح القمر.

"ستوفر بيانات VIPER لعلماء القمر في جميع أنحاء العالم مزيدًا من التبصر في أصل القمر الكوني وتطوره وتاريخه، وستساعد أيضًا في إعلام بعثات Artemis المستقبلية إلى القمر وما بعده من خلال تمكيننا من فهم بيئة القمر بشكل أفضل.

قال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم في ناسا: "هذه المناطق التي لم يتم استكشافها سابقًا على بعد مئات الآلاف من الأميال".

ستكون VIPER أول مهمة لرسم خرائط الموارد على سطح جرم سماوي آخر، وستحدث قبل المهمة التالية المأهولة إلى القمر، والتي ستهبط أيضًا في القطب الجنوبي للقمر، ربما في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وسيتم إطلاق مركبة VIPER على صاروخ SpaceX Falcon Heavy وسيتم تسليمها إلى سطح القمر بواسطة مركبة الهبوط Griffin التابعة لشركة Astrobotic في إطار مبادرة ناسا التجارية لخدمات الحمولة الصافية على سطح القمر.