شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعد لإصدار جهاز Kindle Paperwhite قريبًا.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جيلًا جديدًا من أجهزة كيندل قد تسرب عبر مخطط تمت إزالته منذ ذلك الحين عبر موقع شركة أمازون فى كندا، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية .

ووفقًا للمخطط، فمن الواضح أن الشركة تستعد لإطلاق جهاز Kindle Paperwhite الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

ويظهر جهازان جديدان فى الرسم البيانى، جهاز Kindle Paperwhite بسعر 117 دولارً و 164 دولار لجهاز Kindle Paperwhite Signature Edition.

ويتميز كلاهما بشاشة أكبر بحجم 6.8 إنشات بالحبر الإلكتروني مقارنةً بجهاز Paperwhite الحالي بقياس 6 إنشات ، ولكن النموذج الأكثر تكلفة هو الذى يحتوى على الشحن اللاسلكى الجديد، إلى جانب المزيد من التخزين والأضواء التي يتم ضبطها بناءً على سطوع البيئة.

ويكون لدى القارئ الإلكترونى Kindle Paperwhite 5 سعة تخزين تبلغ 8 جيجابايت ويحتوي Kindle Paperwhite Signature Edition على 32 جيجابايت.

كما أن كثافة 300 بكسل في الإنش لم تتغير أيضًا،ومع ذلك فقد زاد عدد مصابيح LED للضوء الأمامى للجهاز من 5 مع Paperwhite الحالى إلى 17، ويجب أيضًا أن تكون درجة حرارة اللون قابلة للتعديل مثل Kindle Oasis الحالى.

وتمتلك الشاشات الموجودة على كلا الجهازين تصنيف IPX8 المقاوم للماء، مثل Paperwhite الحالى.

ويتم تضمين اتصال الشبكة اللاسلكية ولكن لم يرد ذكر للنماذج الخلوية.

وبينما ورث Kindle Paperwhites الجديد بعض الميزات من Oasis، تظل هناك بعض الميزات الحصرية المتبقية للقارئ الإلكترونى المميز من أمازون.

ويتضمن ذلك تصميمه المريح وتوجيه الصفحة الذي يدور تلقائيًا وأزرار قلب الصفحة الفعلية، وذلك وفقًا لجدول المقارنة.

ولا يوجد ذكر لنوع موصل USB الذى يستخدمه جهاز Kindles الجديد، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت أمازون تنوى أخيرًا ترقيتها إلى USB-C بعد استخدامها Micro USB لفترة طويلة حتى جهاز Kindle Oasis المميز يواصل استخدام موصل USB القديم.

وتأتى أخبار النموذجين بعد وصول واجهة كيندل الجديدة، التي تم إصدارها كتحديث أساسى لكل جهاز كيندل تم إنتاجه منذ عام 2015.

ويضيف التصميم الجديد شريط تنقل يسهل التنقل بين الشاشة الرئيسية للجهاز والمكتبة والكتاب قيد التقدم، ومن المفترض أن هذه الواجهة الجديدة تأتى محملة مسبقًا على أجهزة كيندل الجديدة عند الإصدار.

وليس من الواضح متى قد تعلن أمازون رسميًا عن أجهزة القراءة الإلكترونية الجديدة، وعادةً ما يكون حدث الأجهزة فى نهاية شهر سبتمبر.