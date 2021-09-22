شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرح iOS 15.. لهذه الأسباب ينبغى عليك الانتظار قبل تثبيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل النقاب عن سلسلة iPhone 13 وأبل Watch Series 7 وأجهزة iPad الجديدة الأسبوع الماضي (14 سبتمبر) في حدث California Streaming، وفي نفس الحدث، أعلنت الشركة أن iOS 15 - نظام التشغيل الخاص بها لأجهزة iPhone - سيصل في 20 سبتمبر.

حيث يوفر برنامج iOS 15 الجديد (وأيضًا iPadOS 15 لأجهزة iPad) العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك القدرة على إجراء مكالمات FaceTime مع مستخدمي Android، وترقيات لخرائط أبل، وتجربة إشعارات جديدة، وأدوات تقلل التشتيت، وإعادة تصميم كاملة لـ Safari والمزيد.

وفي حين أن ميزات iOS15 وiPadOS مثيرة للاهتمام ومفيدة، فقد يكون من المنطقي لمستخدمي iPhone وiPad الانتظار لبعض الوقت قبل الانتقال إلى نظام التشغيل الجديد، وفيما يلي 4 أسباب لعدم التسرع في تنزيل التحديث.

- لن يكون نظام التشغيل iOS 15 "خاليًا من العيوب" عند إطلاقه

على الرغم من أن هذا هو أول إصدار عام من iOS 15 وقد مر بالعديد من الإصدارات التجريبية، إلا أن بعض الأخطاء الفردية تجد دائمًا طريقها إلى الإصدار العام، فأثناء إطلاق iOS14، أعاد الإصدار الأولي المتصفح الافتراضي وتطبيقات البريد لبعض المستخدمين في كل مرة يتم فيها إعادة تشغيل الجهاز.

وظهرت بالفعل مواطن الخلل وغيرها من المشكلات الفنية الصغيرة مثل هذه في الإصدارين التجريبيين من نظام التشغيل iPadOS 15 وiOS 15، وعلى الرغم من أن هذه الثغرات لا تمنعك من استخدام أجهزتك تمامًا، إلا أنها لا تزال مزعجة.

- قد يكون هناك "أعطال" في التطبيق

يقال إن بعض مختبري الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 15 قالوا إن الإصدار الثالث من نظام التشغيل iOS 15 كان بطيء للغاية، واستمرت التطبيقات في التعطل بشكل منتظم وتوقفت لوحة المفاتيح على iPad Pro عن العمل بشكل عشوائي.

- سيكون الرجوع إلى إصدار iOS 14 أمرًا صعبًا

يختلف إصدار iOS الجديد تمامًا عن التحديثات الأمنية، ولكنه تمييز مهم، لذا فتأكد من أن الجهاز جاهز قبل أن تقرر تثبيت iOS 15، ولأنه ليس من المستحيل ولكن من الصعب العودة إلى الإصدار السابق من نظام التشغيل.

- كم من الوقت يجب أن تنتظر

بالنظر مرة أخرى إلى مثال iOS 14، تم حل الخطأ في التطبيقات الافتراضية في غضون أسبوع، ابحث عن هذه المدة: انتظر لمدة أسبوع، ربما أسبوعين إذا كنت شديد الحذر، ثم قم بتحديث iOS، حيث يتم التعامل مع معظم المشكلات الأولية في الإصدار الجديد والأخطاء الخاصة بالتطبيقات الفردية في غضون أسبوعين.