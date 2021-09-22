شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تتخلى عن "النوتش" فى نسخ أيفون Pro مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل مؤخرًا عن سلسلة هواتفها iPhone 13، حيث سيتم طرح أجهزة أيفون الأربعة الجديدة للبيع هذا الأسبوع، لكن التكهنات حول هواتف أبل المستقبلية بدأت بالفعل في إجراء جولات على الإنترنت.

ويشير تقرير جديد عبر الإنترنت إلى أن شركة آبل تخطط للتخلي عن "النوتش" أو الشق الموجود في أعلى الشاشة في الطرازات المتطورة من أيفون، ووفقًا لمحلل أبل الموثوق به Ming-Chi Kuo، تخطط أبل لإزالة الشق تمامًا من طرازات iPhone Pro وiPhone Pro Max للعام المقبل.

ويقترح Kuo أن الشركة ستعمل مع الشاشة المثقوبة ومن المتوقع أن تحتوي على كاميرات عريضة بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، ويضيف التقرير أيضًا أنه لا ينبغي على مستخدمي أيفون توقع وجود بصمة تحت الشاشة، حيث يتم تأخير الميزة حتى العام المقبل.

وكما ذكرت 9to5Mac، كتب Kuo في مذكرة، "لقد راجعنا توقعاتنا لتأخير إطلاق أيفون مع بصمة تحت الشاشة و iPhone القابل للطي إلى 2H23 و2024، على التوالي، بسبب تقدم التطوير أقل من المتوقع، ونعتقد سيؤدي ذلك إلى الإضرار بشحنات iPhone في عامي 2022 و 2023 ".

وكشف Kuo أيضًا أن محبي أبل سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول للحصول على أيفون قابل للطي، ويضيف أن أيفون القابل للطي قد تأخر حتى عام 2024، ويذكر أيضًا أن عدم وجود بصمة في الشاشة وتأخير أيفون القابل للطي سيؤذي شحنات أبل في عامي 2022 و 2023.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقع Kuo أن تقوم شركة أبل بشحن 20 مليون وحدة من أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2023، ولكن وفقًا لآخر ملاحظة، تم تأجيل الهاتف الذكي الآن حتى عام 2024.