تكنولوجيا: ابل تجلب نمط سينمائي وProRes لتطبيقات iMovie وClips

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل تحديثات جديدة لتطبيقات iMovie وClips قدمت من خلالها نمط تسجيل الفيديو السينمائي، وأيضاً ProRes.

تعمل شركة ابل على تحديث تطبيقات الشركة لتحقق للمستخدمين الإستفادة بشكل أفضل من مميزات الجيل الجديد من هواتفها الذكية iPhone 13، وأيضاً مميزات الإصدار الجديد من نظام التشغيل.

ويعد نمط تسجيل الفيديو السينمائي من بين المميزات التي قدمت في سلسلة iPhone 13، والتي تدعم التركيز التلقائي في تسجيل الفيديو، كما يعمل الهاتف على تسجيل يدعم إعادة ضبط التركيز من جديد.

وتقدم التحديثات الجديدة لتطبيقات iMovie وClips دعم في نمط تسجيل الفيديو السينمائي، كما تدعم التحرير لاحقاً على أجهزة القديمة من iPhone XS أو الإصدارات اللاحقة أو iPad mini 5 والإصدارات اللاحقة، الجيل الثالث من Pad Air أو الإصدارات اللاحقة، والجيل الثالث من أجهزة iPad Pro 11 و12.9 إنش وأيضاً الإصدارات اللاحقة.

كما تدعم التحديثات الجديدة لتطبيقات iMovie وClips إستيراد مقاطع الفيديو وتحريرها بميزة ProRes، من جانب أخر تدعم سلسلة iPhone 13 تسجيل فيديو ProRes بدقة تصل إلى 4K عند 30 إطار في الثانية.

ويستهدف تطبيق Clips مقاطع الفيديو القصيرة بشكل خاص، حيث يدعم المستخدم في تحرير المقاطع بشكل مرح من خلال مجموعة من الإيموجي، كما يدعم إضافة صور أو فيديو من مكتبة المستخدم، ويتيح إضافة صور ProRAW مع مجموعة من الفلاتر والملصقات التي يمكن إضافتها لمقاطع الفيديو المميزة بنمط سينمائي.

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