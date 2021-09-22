تكنولوجيا: الفيس بوك تعلن عن جيل جديد من أجهزة Portal لمكالمات الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك اليوم عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Portal التي تستهدف مكالمات الفيديو وخدمات قطاع العمل.

انطلق الجيل الثالث من أجهزة Portal اليوم لدعم المستخدمين بشاشات لمكالمات الفيديو تنافس أجهزة Echo Show من أمازون وNest Hub من جوجل.

ويأتي جهاز Portal Go بسعر 199 دولار وحجم شاشة 10 إنش، ويدعم تصميم الجهاز التنقل في أرجاء المنزل بعيداً عن منصة الشحن، كما يضم الجهاز بطارية تدعم الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات من مكالمات الفيديو عبر Messenger، أو 14 ساعة من المحادثات الصوتية مع إغلاق الشاشة.

كما أعلنت الفيس بوك عن إصدار جديد من جهاز Portal Plus، الذي ينطلق بسعر 349 دولار وحجم شاشة 14 إنش، ويدعم إمالة الشاشة إلى الأمام أو الإنحناء للخلف.

وصمم هذا الجهاز لدعم المستخدمين بمكالمات الفيديو أثناء إستخدام أجهزة الحاسب، وتؤكد الفيس بوك على أن الإصدار الجديد يأتي بآداء أفضل وجودة أعلى في الصوتيات.

ومن المقرر أن تتوفر الإصدارات الجديدة من أجهزة Portal للطلب المسبق الآن، على أن يبدأ الشحن في 19 من أكتوبر.

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