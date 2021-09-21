تكنولوجيا: HP تكشف عن جيل جديد من أجهزة الحاسب وجهاز لوحي وشاشات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HP اليوم عن عدد من الأجهزة الجديدة التي تتضمن جهاز لوحي بكاميرة تدعم التدوير.

طورت شركة HP عدد من الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب التي تستهدف دعم المستخدم بآداء أفضل للعمل من المنزل، ولقد قدمت الشركة الأجهزة التي تشمل جهاز حاسب متحول 2 في 1 وأيضاً جهاز لوحي.

ولقد كشفت HP اليوم عن جهاز Spectre x360 المتحول 2 في 1 والذي يأتي بشاشة OLED بحجم 16 إنش، ويدعم دقة عرض 4K، وسعر يبدأ من 1639 دولار.

أيضاً صمم هذا الإصدار لدعم مهام التصميم والرسم، كما يمكن للجهاز أن يدعم المستخدم بآداء جيد في بعض الألعاب.

ويدعم الجهاز دقة عرض 3072 في 1920 بيكسل، في شاشة IPS تدعم خاصية اللمس وتدعم قلم stylus، ويمكن لفواصل الجهاز أن تدعم التدوير ليتحول إلى جهاز لوحي، أو نمط للعروض التقديمية.

ويأتي الجهاز بالجيل 11 من معالجات إنتل Intel Core i7-11390H، وذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيجا بايت في SSD، وكرت شاشة Intel Iris Xe.

وتقدم HP ميزة كتم الصوتيات في الميكروفون لحماية الخصوصية في مكالمات الفيديو، كما تأتي الكاميرة بمصراع لغلق webcam المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً قدمت HP جهاز حاسب محمول بحجم 14 إنش، والجيل الثاني من رقاقة كوالكوم Snapdragon 7c، ونقدم الشركة هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع التي يمكن أن تدعم شحن الجهاز بنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط.

أيضاً كشفت HP عن جهاز لوحي بحجم 11 إنش، والذي يأتي بسعر 500 دولار أو 600 دولار مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل.

كما يأتي الجهاز اللوحي بكاميرة تدعم التدوير بدقة 13 ميجا بيكسل، والتي تعمل ككاميرة أمامية وخلفية في نفس الوقت، ويدعم الجهاز معالج Pentium Silver N6000 من إنتل، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

كما تشمل إعلانات HP اليوم جهاز حاسب الكل في واحد Envy 34، والذي ينطلق بسعر 2000 دولار، كما يتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 34 إنش، ودقة عرض 5120 في 2160 بيكسل في شاشة IPS.

ويأتي الجهاز بمعالجات إنتل التي تصل إلى معالج Core i9 في أعلى نموذج، والذي يتميز أيضاً بذاكرة 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe، كما يضم الجهاز كرت شاشة Nvidia RTX 3080.

أيضاً تدعم HP هذا الإصدار بكاميرة تدعم الفصل عن الجهاز، وتتميز بدقة 16 ميجا بيكسل، وتأتي بتقنية HP لتحسين الإضاءة لمكالمات الفيديو، كما يدعم مغناطيس الكاميرة التثبيت في أي موقع على الشاشة، ويمكن توجيه الكاميرة إلى الأسفل لدعم البث المباشر أو الرسم.

ولقد كشفت الشركة أيضاً عن جهاز Pavilion الكل في واحد والذي يتوفر بأحجام شاشة 24 أو 27 إنش، ويبدأ من سعر 800 دولار، ويأتي جهاز HP الكل في واحد بمعالج AMD Ryzen 5000 وسعر 750 دولار.

أيضاً كُشِف عن اثنان من الشاشات الجديدة HP U32 4K HDR بسعر 500 دولار وHP M34d WQHD المنحنية بسعر 529 دولار.

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