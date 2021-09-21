تكنولوجيا: الكشف عن تصميم هاتف realme narzo 50i عبر صورة مُسربة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة realme الصينية حدث في الهند يوم 24 سبتمبر، وأكدت الشركة انها سوف تكشف عن مجموعة من المنتجات وسيكون من ضمنها هاتف realme narzo 50i. والآن، قبل الإعلان الرسمي عن هذا الجهاز، تم الكشف عن تصميمه الخلفي من خلال صورة مُسربة.

تم نشر هذه الصورة بواسطة 91Mobiles، وهي تعرض التصميم الخلفي بالكامل للهاتف.

ويظهر الهاتف من الخلف باللون الأخضر مع إعداد كاميرا أسود اللون وكلام باللون الفضي. وعلى الرغم من أن الإعداد يبدو أنه يحتوي على عدة كاميرات، إلا أنه يحتوي في الواقع على عدسة واحدة مصحوبة بفلاش LED.

وعلاوة على ذلك، يظهر جزء من الجهة الخلفية على شكل خطوط، بينما يبدو الجزء المتبقي عاديًا. وعلى عكس معظم الهواتف، تأتي السماعة في الخلف.

تظهر أيضًا مفاتيح مستوى الصوت ومفتاح التشغيل على الجانب الأيمن. وأخيرًا، إذا نظرنا بعمق، فهناك أيضًا مقبس سماعة رأس 3.5 ملم في الجزء السفلي.

لم يشارك المنشور أي من مواصفات الهاتف. ومع ذلك، فإنه يشير إلى ان realme narzo 50i سيكون الهاتف الذكي الأكثر تكلفة من realme narzo حتى الآن.

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