تكنولوجيا: خدمة Apple Music تتضمن الآن ميزة تتبع ديناميكي لحركة الرأس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة ابل مؤخراً تحديث iOS 15 الذي يتضمن عدد من المميزات الجديدة، واليوم ينطلق تحديث خدمة Apple Music بميزة تتبع حركة الرأس الديناميكية التي تعد من بين المميزات المقدمة من ابل في تحديث iOS 15.

يستهدف تحديث iOS 15 دعم المستخدمين بتجربة صوتية غامرة في أجهزة iOS وأيضاً أجهزة iPadOS 15، وذلك من خلال ميزة التتبع الديناميكي لحركة الرأس لصوتيات spatial والتي تقدم الآن في خدمة Apple Music.

ويتطلب عمل ميزة خدمة ابل Music إتصال سماعة AirPods Pro أو AirPods Max، ليحظى المستخدم بتجربة إستماع تحاكي الحفلات الحية إفتراضياً، حيث تعمل الصوتيات على تتبع حركة رأس المستخدم.

ولقد أكدت ابل في وقت سابق على جلب هذه الميزة في خريف هذا العام، واليوم تقدم عبر تحديث iOS 15 للمستخدمين.

أيضاً يمكن لسماعات AirPods أو Beats أن تقدم تقنية Dolby Atmos التلقائية، إلا أن الميزة تعد ترقية ودعم أفضل في آداء وكفاءة الصوتيات لمستخدمي Apple Music.

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