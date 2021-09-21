أمازون تكشف موعد مؤتمرها السنوي لعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

على غرار شركة آبل، كشف “أمازون” أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم عن موعد مؤتمرها السنوي لعام 2021.

ووفق موقع “ذا فيرج”، تتربع حاليا شركة أمازون على قمة الشركات الرائدة في تطوير الأجهزة المنزلية الذكية على مستوى العالم.

وأعلنت الشركة عن أن مؤتمرها السنوي الذي تكشف خلاله عن أحدث ما قامت بتطويره من أجهزة يقام الثلاثاء الموافق 28 من شهر سبتمبر الجاري.

وحسب الموقع الأمريكي، وجهت أمازون دعوات لمواقع أجنبية مختصة بأخبار التقنيات، لم توضح خلالها أي تفاصيل تتعلق بالأجهزة التي ستكشف عنها خلال المؤتمر، غير أنها نوهت للكشف عن أجهزة جديدة وخدمات ستتيحها الشركة لعملائها.

وظائف أمازون

وأعلنت “أمازون”، عملاق التجارة الإلكترونية، عزمها توظيف 15 ألف شخص بدوام كامل وجزئي في أنحاء كندا.

كما ستعمل أمازون على زيادة أجور الموظفين على الخطوط الأمامية.

ووفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإن العمال سيحصلون على ما يتراوح بين 17 و 21.65 دولار كندي في الساعة.

وتشمل وظائف أمازون الجديدة مزايا شاملة تبدأ من اليوم الأول تتضمن رعاية صحية للأسنان والنظر، وبرامج للتدريب والتعليم.

ومن المقرر أن يتم التوظيف خلال الخريف.

كما سيتلقى جميع الموظفين أجرا إضافيا يتراوح بين 1.60 إلى 2.20 دولار كندي للساعة، بأثر فوري، وبغض النظر عن تاريخ التحاقهم للعمل بالشركة.

تجدر الإشارة إلى أن أمازون توظف بالفعل أكثر من 25 ألف شخص في كندا.