أبل تزيل مجموعة من هواتف آيفون من متجرها الإلكتروني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قامت شركة أبل بإزالة مجموعة من الأجهزة الذكية والهواتف من متجرها الإلكتروني، على أن تحل محلها الأجهزة الجديدة التي كشفت عنها ومنها آيفون 13.

وحسب موقع “جاجيتس” المختص بأخبار التقنيات، كان من ضمن الأجهزة التي أزالتها أبل رسميا من بين خيارات أجهزتها المتاحة للبيع، هاتف آيفون iPhone SE الرائد بسعة تخزين 256 جيجابايت.

في حين لا يزال جهاز iPhone SE المزود بسعة 64 جيجابايت متاح، وأيضا إصدار الهاتف المزود بسعة تخزين 128 جيجابايت.

وكانت قد كشفت أبل خلال مؤتمرها السنوي “California Streaming” في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، عن هواتفها الجديدة لعام 2021، iPhone 13 mini و iPhone 13 وiPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max.

وحسب الموقع، الإصدارات التي تتوافر حاليا من هاتف آيفون SE، تتوفر بتكلفة 399 دولار لفئة التخزين 64 جيجا، وسعر 449 دولارا لفئة التخزين 128 جيجا، على الموقع الرسمي لأبل.