تكنولوجيا: آيفون 16 قد يكون اول هاتف من أبل بمنفذ USB-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان الوقت قد حان وستضطر شركة أبل لاستخدام منافذ USB-C مع أجهزتها. ففي 23 سبتمبر المقبل، ستعلن المفوضية الأوروبية اقتراحًا تشريعيًا لمعيار شحن موحد على جميع الأجهزة الإلكترونية، وهذا وفقا لأحد مسؤولي المفوضية الأوروبية بشركة بوليتيكو.

سيؤثر هذا على الشركات المصنعة بخلاف أبل، بالطبع، ولكن كل ما يتعين عليهم فعله هو مواءمة معايير الشحن السريع الخاصة بهم عبر برامج قابلة للتشغيل البيني. بينما ستضطر أبل إلى استبدال منفذ Lightning على أجهزة آيفون الخاصة بها بمنافذ USB-C قياسية.

لذلك، ستكون المفوضية الأوروبية على ما يرام مع قرار أبل لعام 2020 بعدم وضع أجهزة الشحن في صناديق آيفون، إذ انها تريد من الشركات المصنعة منح عملائها خيار استخدام أجهزة الشحن القديمة، وبالتالي التقليل من النفايات الإلكترونية.

ويبقى السؤال، متى ستضطر أبل إلى التبديل إلى منافذ شحن USB-C، على الأقل في أوروبا؟ أولاً، من المفترض ان يتم التصويت على الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية وقبوله في غضون عام تقريبًا، ثم سيكون أمام الدول القومية عام آخر لجعله قانونيًا.

ولحسن الحظ، تمنح المفوضية الأوروبية الشركات المصنعة عامًا إضافيًا لتنفيذ التغييرات أيضًا، لذلك سيتعين عليهم التكيف بحلول نهاية عام 2023. وعلى الأرجح، سيكون هذا الوقت متماشي مع وقت تصنيع iPhone 16.

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