تكنولوجيا: جهاز Spectre x360 المتحول 2 في 1 يأتي بشاشة OLED بحجم 16 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم HP إصدارها الجديد من أجهزة Spectre x360 المتحوله 2 في 1 بشاشة OLED وحجم أكبر 16 إنش، وسعر يبدأ من 1639 دولار.

ينطلق HP Spectre x360 الجديد بشاشة OLED بحجم 16 إنش ودقة عرض 4K، كما يتميز الجهاز بأبعاد 16:10، وهو حجم أكبر للشاشة من الإصدار السابق الذي يتميز بحجم 15.6 إنش، كما تدعم الشاشة الجديدة معايير VESA للون الأسود بنسبة 100%.

كما تقدم HP هذا الإصدار بمساحة عرض أكبر بنسبة 22مم مقارنة بالإصدارات السابقة، مع إطارات نحيفة وشاشة تشغل 91% من إطار الجهاز، وتدعم الشاشة دقة عرض 3072 في 1920 بيكسل في شاشة IPS بخاصية اللمس.

وتتميز كاميرة webcam في الجهاز بدقة 5 ميجا بيكسل مع مصراع، كما تدعم الكاميرة تقنية Windows Hello، وتقدم HP الكاميرة بأدوات تحكم بتقنية الذكاء الإصطناعي AI، ونمط تجميلي يعمل على تحسين الإضاءة، مع تنعيم لون البشرة وتجميل الأسنان والعيون.

أيضاً يدعم الجهاز الجيل 11 من معالجات إنتل Core i7 CPU، وكرت شاشة Intel Evo، مع إختيار أخر في كرت الشاشة NDIVIDA GeForce RTX 3050، مع ذاكرة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe NVMe، وذاكرة Intel Optane بسعة 32 جيجا بايت رام.

وفي الصوتيات يأتي الجهاز بمكبرات B&O رباعية، ويدعم تقنية WiFi 6E، ويأتي بقارئ MicroSD، واثنان من منافذ Thunderbolt 4 بسرعات 40 جيجابت في الثانية، ومدخل USB للطاقة عبر منافذ USB4 Type-C، وHDMI 2.0b، ويدعم البلوتوث 5.2.

كما يدعم HP Spectre x360 بطارية تقدم عمر شحن 17 ساعة، ويتوفر في خريف هذا العام عبر HP.com بسعر يبدأ من 1639 دولار، على أن يأتي النموذج المميز بدقة 4K بمستوى تسعير أعلى.

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