تكنولوجيا: جهاز Surface Duo 2 من مايكروسوفت يظهر على منصة FCC قبل ساعات قليلة من الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة مايكروسوفت بتحديد حدث Surface ليصبح يوم 22 سبتمبر، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن مجموعة من الأجهزة والتي قد يكون من ضمنها جهاز Surface Duo 2.

يعتبر هذا الجهاز خليفة جهاز Microsoft Surface Duo الذي تم إطلاقه العام الماضي. والآن، يبدو أنه تم اعتماده من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

وفقًا لتقرير صادر عن Windows Central، تم اعتماد “جهاز محمول” من مايكروسوفت من قِبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وتشير الوثائق إلى أن هذا الجهاز يأتي بإصدارين؛ أحدهما مفتوح الشاشة والآخر مغلق الشاشة.

يشير الوصف المذكور أعلاه إلى أن هذا الجهاز من المرجح ان يكون Microsoft Surface Duo 2. وتؤكد الشهادة أيضًا خيارات الاتصال مع الجهاز، بما في ذلك شبكة 5G متعددة النطاقات و Wi-Fi 6 ثنائي النطاق و NFC و UWB (Ultra على نطاق واسع).

وعلاوة على ذلك، ذكرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا دعم للشحن اللاسلكي. ويتوقع المصدر Windows Central أن يكون نوعًا من الشحن اللاسلكي غير Qi. وربما يصل الجيل الثاني من Surface Duo مع الشحن الاستقرائي لقلم Surface Pen.

ووفقًا للتقارير السابقة، سيأتي Surface Duo بشاشة مزدوجة بحجم 5.8 بوصة ودقة 2754 × 1896 بكسل (عند الفتح) ومعدل تحديث مرتفع. سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 888 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت/256 جيجابايت.

وسيضم الجهاز إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل. في حين ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

سيدعم الجهاز تقنية Bluetooth 5.1 ومستشعر بصمات الأصابع ومكبرات صوت استريو ومنفذ USB-C وبطارية بسعة 4400 مللي أمبير، وأخيرًا، سيعمل بنظام Android 11 وسيكون متاحًا بلونين (الأبيض والأسود).

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