تكنولوجيا: سامسونج تستعرض تفاصيل مستشعر ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت العملاق الكوري تفاصيل جديدة حول مواصفات مستشعر ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجا بيكسل، والذي يدعم إصدار شاومي القادم من الهواتف المميزة.

تستمر شركة سامسونج في الكشف عن تفاصيل أكثر حول إصدارها الجديد من مستشعرات الكاميرة ISOCELL HP1، حيث أكدت الشركة على أن مستشعر HP1 يمكن أن يدعم محاكاة مستشعرات أخرى بفضل تقنية التعلم الآلي المميزة للمستشعر.

وتؤكد سامسونج على أن المستشعر يمكن أن يدعم دمج 2 من البيكسل في 2 لإنتاج صور بدقة 50 ميجا بيكسل، مع حجم بيكسل 1.28 µm، ويمكن لهذا النمط أن يدعم المستخدم في تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يدعم المستشعر نمط أخر يعمل على دمج 4 بيكسل في 4 لمحاكاة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، والذي يدعم إنتاج صور بدقة 12.5 ميجا بيكسل، بحجم بيكسل 2.56 µm وهو حجم أكبر من المستشعرات الحالية في الأسواق.

وتضيف تقنية Smart-ISO Pro للمستشعر تحسينات في جذب أكبر قدر من الإضاءة لتحسين التصوير الليلي، مع تحسينات في تصوير HDR.

كما يعمل المستشعر على قراءة كل بيكسل عدة مرات ومن ثم تحديد متوسط القراءات، وتعمل تقنية HDR المتداخلة على إلتقاط التعريضات الضوئية القصيرة والمتوسطة وأيضاً الطويلة بهدف تعزيز النطاق الديناميكي إلى 100 ديسيبل.

وتعمل تقنية Smart ISO على جمع لقطات بمستوى ISO منخفض مع المميزة بمستوى مرتفع لآداء أفضل، كما تتوسع تقنية Smart-ISO Pro لتشمل تسجيل الفيديو، مع دعم تسجيل فيديو HDR بمستوى أقل من تأثير الحركة على التسجيل.

أيضاً يأتي مستشعر ISOCELL HP1 بميزة Super PD مزدوج لدعم التركيز البؤري التلقائي بدقة وسرعة أعلى، حيث يختلف التركيز Double Super PD عن التركيز المزدوج للبيكسل، حيث يتم التركيز في التقنية الجديدة على التركيز التلقائي لكل بيكسل.

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