تكنولوجيا: تحديث تيليجرام الجديد يضيف رموز تفاعلية ومؤشرات قراءة الرسائل بالمجموعات والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يطرح تطبيق تيليجرام اليوم تحديث جديد يجلب معه العديد من الميزات الجديدة.

وتتمثل الميزة الأولى في تعيين عناوين للمحادثة، إذ سيتمكن المستخدمين من الاختيار من بين ثمانية عناوين والتي ستنطبق على المحادثة من كلا الطرفين.

كما ان فقاعات الرسائل المتدرجة لها خلفيات متحركة وأنماط خلفية فريدة، بالإضافة إلى وضع نهاري وليلي لكل عنوان.

ويضيف التحديث أيضًا رموز تعبيرية تفاعلية. فعند إرسال أحد الرموز التعبيرية المتحركة المحددة في المحادثة، يمكنك الآن النقر عليه ليظهر على الشاشة بأكملها. وسيظهر ذلك إليك وإلى أي شخص آخر موجود أيضًا في المحادثة في الوقت الحالي. والممتع بالأمر هو ان الرسوم المتحركة مصحوبة أيضًا بالاهتزازات.

أما عن الميزة الثالثة، فهي مؤشرات قراءة الرسائل في مجموعات. فيمكن للمستخدمين في المجموعات الصغيرة الآن تحديد أي رسالة تم إرسالها ومعرفة من قرأ الرسالة بالمجموعة. ويقول تيليجرام انه سيتم الاحتفاظ بهذا السجل لمدة سبعة أيام فقط من وقت إرسال الرسالة.

وأخيرًا، يمكن لمسؤولي المجموعات الآن أيضًا تسجيل البث المباشر. فعند حدوث بث مباشر، سيتمكن المسؤولين من استخدام ميزة التسجيل وحفظ البث سواء جزء منه او بأكمله، ومن ثم عرضه للمجموعة بعد انتهاء البث.

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