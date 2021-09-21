شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤمن البيانات الحساسة باستخدام ميزة المجلد الآمن لملفات جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل تطبيق مدير الملفات منذ أكثر من أربع سنوات في عام 2017، في ذلك الوقت، أطلق عليه اسم Files Go ، وقدم ميزات أساسية مثل إدارة المجلدات ومشاركة الملفات بين الأجهزة.

وعلى مر السنين اكتسب التطبيق الكثير من الوظائف الجديدة حيث يستخدمه الملايين .

إحدى الميزات المفيدة في ملفات Google هي المجلد الآمن، والذي يتيح لك تأمين ملفاتك خلف رمز مرور، لذلك حتى إذا كان لدى شخص ما حق الوصول إلى هاتفك، فلن يتمكن من فتح هذه الملفات دون معرفة هذا الرمز وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

إليك كيفية استخدامه:

افتح تطبيق Google Files على هاتف Android.

اضغط على أيقونة المجلد الآمن.

عندما تقوم بإعداده لأول مرة، يمكنك إعداد رقم تعريف شخصى أو كلمة مرور للأمان.

بعد ذلك يمكنك تحديد أي ملفات من المجلدات الموجودة، والنقر فوق القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا، وتحديد خيار "نقل إلى المجلد الآمن".

بمجرد القيام بذلك ستكون ملفاتك آمنة خلف رمز مرور أو PIN، يمكنك تخزين الصور أو المستندات الحساسة خلف طبقة من الأمان ، حتى لا يتمكن أي شخص من الوصول إليها بسهولة.