شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة auto-resetting permissions الجديدة من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل حماية هواتف أندرويد القديمة من البرامج الضارة وتتبع الإعلانات الضارة، يقال إن جوجل ستوفر ميزة حماية الخصوصية لجميع هواتف أندرويد القديمة، ومع إصدار أندرويد 11، قدمت جوجل أذونات إعادة التعيين التلقائي أو ما يعرف بـ auto-resetting permissions.

ميزة جوجل الجديدة

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن ما تفعله هذه الميزة هو أنها تمنع التطبيق من الوصول إلى وحدة التخزين والميكروفون والكاميرات وغيرها من الميزات الحساسة إذا لم يتم استخدام التطبيق منذ شهور، وفي أندرويد 11، يُطلب منك توفير الوصول إلى بياناتك لتطبيق ما إذا لم يتم فتحه لفترة من الوقت، وهذا يمنع التطبيقات من جمع البيانات في الخلفية، ستوفر جوجل هذه الميزة نفسها في هواتف أندرويد القديمة حتى لا يتمكن التطبيق من الوصول إلى البيانات من هواتف أندرويد القديمة غير المستخدمة.

وستحصل جميع هواتف أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 6 وما فوق على ميزة حماية الخصوصية هذه تلقائيًا وتقدر جوجل أن هذا سيحمي مليارات هواتف أندرويد.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge، ستطلق جوجل هذه الميزة في ديسمبر لجميع أجهزة أندرويد التي تعمل على إصدارات أندرويد القديمة بين 6 و 10 التي تأتي مع خدمات جوجل Play، ووفقًا لجوجل، "سيتم تمكين الميزة تلقائيًا على الأجهزة المزودة بخدمات جوجل Play التي تعمل بنظام أندرويد 6.0 (مستوى API 23) أو أعلى".

ويحتاج مستخدمو هواتف أندرويد القديمة إلى تمكين الميزة يدويًا وقد تطلب بعض التطبيقات من المستخدمين إيقاف تشغيل هذه الميزة في حالة الحاجة إلى تشغيلها في الخلفية، ومن الناحية المثالية، إذا كان لديك أي هاتف أندرويد قديم لم يتم استخدامه، فيجب عليك إزالة حسابات جوجل الخاصة بك وإعادة ضبط الهاتف على المصنع لمنع التطبيقات أو أي شخص آخر من الوصول إلى بياناتك الشخصية المحفوظة في الهواتف القديمة.