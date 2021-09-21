شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سي إن بي سي: تقارير لاذعة تواجه فيسبوك حول الفشل في حماية المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن منصة فيس بوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تلعب دور الدفاع عن نفسها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن فيس بوك تواجه في الآونة الأخيرة عددًا كبيرًا من الانتقادات اللاذعة نتيجة فشلها في حماية المستخدمين، وقضت المنصة الفترة الأخيرة في موقف دفاعي بعد أن كشفت سلسلة من القصص، في صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي عن المدى الذي قطعته الشركة في إعطاء الأولوية للأرباح على صحة وسلامة مليارات مستخدميها.

وأوضحت "سي إن بي سي" أن هناك نمطًا متكررًا في التعامل مع عملاق الشبكات الاجتماعية، على مدى السنوات القليلة الماضية، فبعد نشر تقارير مقلقة حول منصة فيس بوك من قبل منفذ إخباري رئيسي، تظهر عاصفة نارية من الانتقادات والتهديدات من قبل المشرعين لتنظيم الشركة واستدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين أمام الكونجرس الأمريكي.