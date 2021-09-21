شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض كبير في أسعار العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار العملات المشفرة مع امتداد المخاوف بشأن المخاطر، التي تشكلها مشاكل العملاق العقاري الصيني إيفرجراند على الاقتصاد العالمي والأسواق.

وهبطت البتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، بما يزيد على 8% إلى 42 ألفًا و453 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من أغسطس الماضي قبل أن تقلصت خسائرها إلى سبعة بالمائة.

وفي السادس عشر من سبتمبر الجاري سجلت بتكوين أعلى مستوى في حوالي أربعة أشهر فوق 52 ألف دولار، وهوت إيثر منافستها الأصغر بأكثر من عشرة بالمائة إلى أقل من ثلاثة آلاف دولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس الماضي.