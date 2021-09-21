شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل 5 ألعاب فيديو مجانية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد ملايين المستخدمين على الحاسب الشخصى فى مهام عملهم اليومية، ولعل ألعاب الفيديو واحدة من أهم الأدوات التي تساهم في قضاء وقت الراحة أثناء العمل أو حتى لتخفيف التوتر والضغط وهنا تظهر أهمية ألعاب المتصفح.

ووفقًا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، تتميز ألعاب المتصفح على أى نوع آخر من الألعاب لأنها قابلة للعب مباشرةً من خلال متصفح الإنترنت كما يوحي اسمها، ولذلك هى لا تحتاج لتحميل أو تنصيب أو حتى لتحديثات قبل اللعب على عكس ألعاب الحاسب الشخصى الاحترافية.

ومن المعروف أن ألعاب المتصفح لا تحتاج لمواصفات مرتفعة للحاسب الشخصى وهو ما يجعلها متاحة للجميع، وفى هذا المقال نشارككم أهم ألعاب المتصفح لإمضاء بعض الوقت والتسلية أثناء العمل.

ومن أفضل ألعاب المتصفح المجانية

1– لعبة Slither.io

تتميز هذه اللعبة بأنها مثالية لإمضاء وقت الفراغ وهي تذكرنا بلعبة الثعبان الشهيرة على هواتف نوكيا القديمة. ويمكن لأي مستخدم أن يفهم فكرتها ويبدأ في لعبها فورًا بدون أي تعقيد. ويمكن تخصيص شكل الثعبان الخاص بك حسب ذوقك.

2– لعبة DarkOrbit Reloaded

تقدم هذه اللعبة مستوى احترافي من اللعب عبر المتصفح. حيث إنها لعبة حروب فضائية مع عناصر MMO جماعية. وضمن تجربة اللعبة يلعب اللاعب بشخصية قائد سفينة فضائية والذي يكون ملزمًا بحل المشاكل التي تواجهه أثناء الرحلات الفضائية

3– لعبة The Wiki Game

توفر هذه اللعبة تجربة ممتازة للأشخاص الذين يحبون التعلم حتى من خلال الألعاب، لأنها لعبة تثقيفية مبنية على قاعدة بيانات ويكيبيديا. وضمن تجربة اللعب يجب على المستخدم أن يصل للصفحة المطلوبة ضمن ويكيبيدا كما أنها تعتمد على عناصر ممتعة ومسلية إلى جانب كونها مفيدة أيضًا.

4– لعبة Doom من ألعاب المتصفح الكلاسيكية

تعرف هذه اللعبة بأنها واحدة من أفضل الألعاب الكلاسيكية عمومًا. لأنها مبنية على لعبة Doom والتي لا تحتاج لأي مقدمات. وذلك لأنها تعتبر واحدة من أهم ألعاب التصويب على الإطلاق والتي تم إطلاقها منذ أكثر من 25 عامًا. كما يمكن للاعب أن يلعب هذه اللعبة بالاعتماد على الفأرة ولوحة المفاتيح.

5– لعبة Metal War Online

تتميز هذه اللعبة عن الباقين لأنها تقدم تجربة لعب جماعي مميزة، كما يمكن للاعب أن يلعبها بشكل تعاونى مع زملائه فى المكتب، وهى لعبة تعتمد على السباق والحروب السريعة وتضم عناصر من تصنيفات ألعاب عديدة مع وجود تكتيكات مختلفة للعب.