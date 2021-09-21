الكشف عن سبب بناء هرم المايا الضخم في السلفادور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - خلصت دراسة حديثة قام بها علماء من جامعة كولورادو بولدر هرم كامبانا في سان أندريس، إلى أن هرم المايا فيما يعرف اليوم بالسلفادور بُني في أعقاب انفجار بركاني عملاق يبرد المناخ “للحماية من الانفجارات المستقبلية”.

وكان ثوران بركان “تييرا بلانكا جوفن” في إيلوبانغو عام 539 بعد الميلاد، والذي أصبح اليوم بحيرة فوهة بركان، هو الأكبر في أمريكا الوسطى في آخر 10 آلاف عام.

ويُعتقد أنه أطلق نحو 20 ميلا مكعبا من المواد البركانية، أو”التيفرا”، في الهواء، ما أدى إلى تغطية المنطقة المحيطة في رواسب يبلغ سمكها حوالي 1.6 قدم.

ودرس عالم الآثار أكيرا إيتشيكاوا من جامعة كولورادو بولدر هرم كامبانا، في وادي زابوتيتان، على بعد 25 ميلا من إيلوبانغو.

وكشف تحليله أن الهيكل بُني من المواد البركانية (التيفرا) بعد 5 إلى 30 سنة فقط من الحدث المدمر، واكتمل في غضون 80 عاما.

ويشير التوقيت إلى أن الهرم بني استجابة للبركان، الذي مثل الجبال، كما أشار الدكتور إيشيكاوا، كان مقدسا في نظر أمريكا الوسطى.

وأوضح الدكتور إيتشيكاوا: “نظرا للحجم الكارثي لثوران تييرا بلانكا جوفن، فقد اعتبر العلماء أنه تم التخلي عن العديد من المواقع واستغرق الأمر وقتا طويلا لإعادة احتلال المناطق المتضررة”.

ومع ذلك، أوضح أن التوقيت والنطاق الهائل لانكماش هرم كامبانا يشير إلى أن الناس عادوا بسرعة لاحتلال موقع سان أندريس، وتحويله إلى مركز احتلال في الوادي المحيط.

ويتكون هيكل كامبانا من شكل هرمي، يبلغ ارتفاعه نحو 43 قدما (13 مترا)، ويبلغ ارتفاعه 23 قدما (7 أمتار).

وبلغ حجم الهيكل الإجمالي نحو 1165384 قدما مكعبة (33 ألف متر مكعب)، ما جعله أكبر هيكل في الوادي وقت بنائه.

ودرس عالم الآثار أكيرا إيتشيكاوا من جامعة كولورادو بولدر هرم كامبانا في سان أندريس، في وادي زابوتيتان، على بعد 25 ميلا من إيلوبانغو.

وكشف تحليله أن الهيكل بُني من المواد البركانية (التيفرا) بعد 5 إلى 30 سنة فقط من الحدث المدمر، واكتمل في غضون 80 عاما.

ويشير التوقيت إلى أن الهرم بني استجابة للبركان، الذي مثل الجبال، كما أشار الدكتور إيشيكاوا، كان مقدسا في نظر أمريكا الوسطى.

وأوضح الدكتور إيتشيكاوا: “نظرا للحجم الكارثي لثوران تييرا بلانكا جوفن، فقد اعتبر العلماء أنه تم التخلي عن العديد من المواقع واستغرق الأمر وقتا طويلا لإعادة احتلال المناطق المتضررة”.

ومع ذلك، أوضح أن التوقيت والنطاق الهائل لانكماش هرم كامبانا يشير إلى أن الناس عادوا بسرعة لاحتلال موقع سان أندريس، وتحويله إلى مركز احتلال في الوادي المحيط.

ويتكون هيكل كامبانا من شكل هرمي، يبلغ ارتفاعه نحو 43 قدما (13 مترا)، ويبلغ ارتفاعه 23 قدما (7 أمتار).

وبلغ حجم الهيكل الإجمالي نحو 1165384 قدما مكعبة (33 ألف متر مكعب)، ما جعله أكبر هيكل في الوادي وقت بنائه.