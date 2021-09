تكنولوجيا: أمازون تكشف عن الجيل الأحدث من جهاز Kindle Paperwhite والإصدار المميّز Kindle Paperwhite Signature Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي الجيل التالي من جهاز Kindle Paperwhite مزوداً بشاشة مقاس 6.8 بوصة غير متوهّجة، وعمر بطارية يصل إلى 10 أسابيع، مع مساحة تخزين بسعة 8 جيجابايت، وإضاءة هادئة قابلة للتعديل، وقدرة شحن عبر شاحن USB-C مقابل 579 ريالاً سعودياً فقط.

يحتوي الإصدار المميّز Kindle Paperwhite Signature Edition الأول من نوعه على الإطلاق على مستشعر للضبط التلقائي للضوء، ومساحة تخزين سعة 32 جيجابايت، إضافة إلى خاصيّة الشحن اللاسلكي لأول مرة وذلك مقابل 749 ريالاً سعودياً فقط.

تصفح أكثر من مليون كتاب إلكتروني عبر متجر Kindle Store على Amazon الولايات المتحدة، بما في ذلك آلاف الكتب العربية.

يوفّر الجهازان الجديدان تجربة تقليب أكثر بساطة وأسرع بنسبة 20% مقارنة بالجيل السابق من أجهزة Kindle مع واجهة معاد تصميمها أكثر سلاسة معززة بمكونات الجهاز الجديدة كلياً.

أعلنت أمازون اليوم عن طرح الجيل الأحدث من جهاز Kindle Paperwhite مع طرازين جديدين، وهما جهاز Kindle Paperwhite الجديد كلياً وجهاز Kindle Paperwhite (Signature Edition) ، الذي يُعد أول إصدار مميّز للجهاز تقدمه الشركة. ولطالما عُرف جهاز Kindle Paperwhite على أنه الأشهر بين أجهزة Kindle، ويجمع الجيل الجديد من هذا الجهاز ما بين المكونات القوية والراقية والأداء الأكثر سرعة وواجهة المستخدم المعاد تصميمها لتوفير تجربة قراءة أكثر متعة وسلاسة. وابتداءً من 579 ريالاً سعودياً، يأتي الإصدار الجديد من جهاز Kindle Paperwhite مزوداً بشاشة أكبر مقارنة بالجيل السابق (الجيل العاشر)، مع إضاءة هادئة جديدة قابلة للتعديل، وبطارية يمكن أن تدوم لمدّة عشرة أسابيع، بينما يتمتّع الإصدار المميّز من الجهاز بمستشعر للضبط التلقائي للضوء كما أنّه أول جهاز على الإطلاق من نوع Kindle يأتي مزوداً بخاصية الشحن اللاسلكي.

وقال كيفن كيث، نائب رئيس أمازون للأجهزة والخدمات: “تماشياً مع ردود الفعل الإيجابية على الأجيال السابقة من جهاز Kindle Paperwhite، حرصنا خلال عملية تطوير الجيل الأحدث من الجهاز على ضمان تقديمه تجارب راقية جديدة تتناسب مع متطلبات عملائنا. ويأتي جهاز Kindle Paperwhite مزوداً بشاشة أكبر من Kindle Paperwhite (الجيل العاشر)، وإضاءة هادئة جديدة قابلة للتعديل، إضافة إلى توفير تجربة تقليب أسرع للصفحات بنسبة 20%، وبطارية يمكن أن تدوم لمدّة عشرة أسابيع، وكلّ ذلك في تصميم ملائم وأنيق، ومقاوم للمياه، مما يجعل تجربة قراءة الكتب أسهل وأكثر متعة أينما كنت، وفي أيّ وقت من اليوم حتى في الليل. ونعتقد أنه من الرائع أن يتمكّن عشاق القراءة اليوم من استكشاف عالم يضمّ الملايين من الكتب أينما كانوا“.

شاشة Paperwhite أكبر ذات إضاءة أكثر هدوءاً

يجمع جهاز Kindle Paperwhite ما بين شاشة مقاس 6.8 بوصة، وهي الأكبر من نوعها على الإطلاق في جهاز Kindle، مع حواف صغيرة مقاس 10.2 ملم في تصميم أمامي أنيق. وبفضل شاشة العرض Paperwhite المميزة الخالية من التوهّج بدقة 300 بكسل لكل بوصة، يتمتّع الجهاز بجودة الطباعة بالليزر أشبه بالورق الحقيقي ويمنح تجربة قراءة سهلة في مختلف الظروف حتى تحت أشعّة الشمس المباشرة. وتقدّم الشاشة مستوى سطوع إضافي بنسبة 10% عند ضبطها على الحد الأقصى حرصاً على أن تكون تجربة القراءة أكثر راحة للعينين، كما وتتيح الإضاءة الهادئة القابلة للتعديل والنمط الداكن الذي هو عبارة عن كتابة بأحرف بيضاء على خلفية سوداء مرونة أكبر للحصول على تجربة قراءة ممتعة ليلاً أو نهاراً. ويأتي الإصدار المميز من جهاز Kindle Paperwhite مع إضاءة أمامية يمكن أن تضبط سطوع الشاشة بشكل تلقائي وفقاً للإضاءة المحيطة لتتمكّن من الاستمتاع بالقراءة في مختلف الظروف.

استمتع بالقراءة في أيّ مكان ولوقت أطول

تدوم أجهزة Kindle على شحنة واحدة لأسابيع عديدة، فتتمكّن بذلك من الاستمتاع بكتابك بدون القلق حيال إيجاد منفذ للطاقة. ويقدّم الإصدار المميّز من جهاز Kindle Paperwhite أطول عمر للبطارية مقارنة بأيّ جهاز Kindle آخر، مع بطارية تدوم إلى ما يصل إلى عشرة أسابيع. ولا تستغرق عملية الشحن السريع باستخدام شاحن USB-C سوى ساعتين ونصف للوصول إلى شحن كامل عند استخدام محوّل بقوة 9 واط أو أكثر. ويُعدّ الإصدار المميّز Kindle Paperwhite أوّل جهاز Kindle يقدّم إمكانية الشحن اللاسلكي ويمكن استخدامه مع أيّ شاحن Qi لاسلكي متوافق (يُباع بشكل منفصل). ومن خلال توافقه مع معيار IPx8، يأتي جهاز Kindle Paperwhite الجديد كلياً مصمّماً بشكل يسمح له تحمّل أيّ سقوط عرضيّ في حوض السباحة أو حوض الاستحمام الساخن أو في البحر، ما يعني أنّه بإمكانك أخذ جهازك معك أينما أردت القراءة. إضافة إلى ذلك، توفر السعة القياسية التي تبلغ 8 جيجابايت في جهاز Kindle Paperwhite، وسعة 32 جيجابايت في الإصدار المميّز من Kindle Paperwhite لك إمكانية تخزين أكثر من مليون كتاب على الجهاز. ويمكن للعملاء في المملكة العربية السعودية الوصول إلى كتالوج Amazon.com الذي يحتوي على أكثر من مليون كتاب إلكتروني بأكثر من 40 لغة، بما في ذلك آلاف الكتب العربية.

تجربة Kindle الجديدة كلياً

يتمتع جهاز Kindle Paperwhite بواجهة استخدام معادة التصميم بشكل كامل مما يضيف العديد من المزايا الجديدة لتقديم تجربة أسهل وأكثر بساطة من اللحظة التي تمسك فيها جهازك لبدء القراءة. وتتيح التجربة المحدثة طريقة سهلة للتبديل بين الشاشة الرئيسة أو مكتبتك أو كتابك الحالي، بينما تتضمن تجربة المكتبة الجديدة عوامل تصفية وقوائم فرز جديدة وعرض مجموعات جديدة وشريط تمرير تفاعلي.

ولبدء الاستمتاع بالتجربة، يشكل الإعداد المبسّط على تطبيق Kindle لنظامي iOS وأندرويد خياراً جديداً حيث يمكنك أن تقرن جهازك بهاتفك لتتمكّن من إتمام الإعداد بخطوات أقل. ويمكن الوصول إلى الإعدادات بتمريرة واحدة من أيّ مكان أنت فيه على جهازك، ما يسهّل أمر ضبط المزايا مثل سطوع الشاشة أو تشغيل وضع الطيران أو النمط الداكن بدون أن تفقد آخر موضع للقراءة. وسيتمّ طرح مزايا البرنامج الجديدة هذه حتى آخر السنة.

مزايا تثري تجربة القراءة

يتمتّع جهازا Kindle Paperwhite والإصدار المميّز من Kindle Paperwhite بتصميم فريد تمّ اعتماده لمساعدتك على الاستمتاع بتجربة قراء غامرة لكتابك المفضّل. وخلافاً لمعظم أجهزة الهواتف المتحرّكة والأجهزة اللوحية، تتميز أجهزة Kindle بكونها خالية من التوهّج ولا تتسبّب بتشتيت انتباهك بسبب منصّات التواصل الإجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو أيّ إشعارات أخرى. ويتضمّن جهاز Kindle Paperwhite الجديد كلياً باقة من المزايا التي لطالما جعلت من عائلة Kindle أفضل الأجهزة للقراءة وتحسين التجربة بعيداً عن الكتب المطبوعة، ونذكر من تلك المزايا:

ويسبرسينك Whispersync – تقوم هذه الميزة بحفظ ومزامنة آخر صفحة قرأتها إضافة إلى الإشارات المرجعية، والتعليقات التوضيحية من كتب Kindle الخاصة بك عبر جميع أجهزة وتطبيقات Kindle، لتتمكن بذلك من المتابعة من حيث توقفت على أي جهاز.

أغلفة الكتب – تسمح لك برؤية غلاف الكتاب الذي تقرأه على شاشة القفل.

وورد وايز Word Wise – توفر تعريفات قصيرة وبسيطة تظهر تلقائياً فوق الكلمات الصعبة في العديد من الكتب الإنجليزية المشهورة، بحيث يمكن للأطفال أو الأشخاص الذين يتعلمون لغة جديدة الاستمرار في القراءة مع توقّف أقل

. دعم سهولة الوصول Accessibility – تسمح هذه المزايا للمستخدمين بالوصول إلى أجهزتهم وقراءة التطبيقات التي تعمل بفضل التكنولوجيا المساعدة، والمزايا التي تدعم احتياجات القراءة المختلفة، والأدوات التي تمكّن أيّ شخص من أن يصبح مؤلّفاً لـ Kindle.

أفضل متجر للكتب الإلكترونية في العالم

على غرار مختلف أجهزة Kindle لقراءة الكتب الإلكترونية، تأتي طرازات Paperwhite Kindle الجديدة مع إمكانية الوصول الفوري إلى متجر Kindle، والتي تشمل خيارات ضخمة. تصفّح أكثر من مليون كتاب إلكتروني في متجر Kindle على Amazon US بأكثر من 40 لغة بما في ذلك الإنجليزية والعربية والهندية. ويمكن للعملاء تجربة الكتب قبل شرائها من خلال القيام بتحميل نموذج مقتطف من الكتاب مجاناً.

الحفاظ على المناخ

تمّ تصميم Kindle Paperwhite والإصدار المميّز من الجهاز مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاستدامة. وتجدر الإشارة إلى أنّ كلا الجهازين مصنوعين من 60% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد استهلاكها و70% من المغنيزيوم. كما أنّ 95% من مواد التغليف مصنوعة من مواد تعتمد على ألياف الخشب التي يتم الحصول عليها من غابات تُدار بشكل مسؤول أو من مصادر مُعاد تدويرها.

الأسعار والأنواع المتوفرة

يبلغ ثمن جهاز Kindle Paperwhite الجديد كلياً 579 ريالاً سعودياً وسيكون متاحاً على amazon.sa مع مساحة تخزين سعة 8 جيجابايت باللون الأسود. بينما يتوفر الإصدار المميز من الجهاز Kindle Paperwhite Signature Edition بسعر 749 ريالاً سعودياً وسيكون متاحاً قريباً على amazon.sa بسعة 32 جيجابايت، وباللون الأسود أيضاً. وستتوفر الأغطية لجهازي Kindle Paperwhite والإصدار الجديد من Kindle Paperwhite بالجلد والقماش باللون الأسود والأزرق الغامق. ويمكن للعملاء الحصول على مزيد من المعلومات عبر الرابطين التاليين http://www.amazon.sa/kindlepaperwhite و http://www.amazon.sa/kindlepaperwhitesignature.

نبذة عن أمازون:

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التنفيذي، والتخطيط طويل الأمد. وتسعى أمازون لتكون أفضل شركة عالمية من حيث التركيز على العملاء، ولترسيخ مكانتها باعتبارها أفضل جهة توظيف مع بيئة العمل الأكثر أماناً في العالم. كما تضم الشركة مجموعةً فريدةً من الخدمات والمنتجات الرائدة، بما فيها تقييمات العملاء (Customer reviews)، والتسوق بنقرة واحدة (1-Click shopping)، والتوصيات الشخصية (personalized recommendations)، وبرايم (Prime)، وتُشحن من قبل أمازون (Fulfillment by Amazon)، وخدمات الشبكات (AWS)، والنشر المباشر من كيندل أمازون (Kindle Direct Publishing)، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل (Kindle)، واختيار المسار الوظيفي (Career Choice)، وجهاز أمازون فاير اللوحي (Fire tablets)، وتلفاز أمازون فاير (Fire TV)، وجهاز أمازون إيكو (Amazon Echo)، وجهاز أليكسا (Alexa)، وتقنية جست ووك أوت (Just Walk Out technology)، وأستوديوهات أمازون (Amazon Studios)، وتعهد أمازون للمناخ (The Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aboutamazon.com، ومتابعة حساب الشركة على موقع تويتر عبر [email protected].

