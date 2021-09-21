تكنولوجيا: جوجل تعتمد سلسلة Pixel 6 في FCC إستعداداً للإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة جوجل سلسلة هواتفها المرتقبة Pixel 6 في FCC، حيث تأتي الإصدارات القادمة بميزة دعم Wi-Fi 6E، ونطاق ترددي فائق UWB.

تستعد شركة جوجل لإطلاق سلسلة Pixel 6 والتي تتضمن اثنان من الإصدارات هذا العام هما Pixel 6 و Pixel 6 Pro، ولقد كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن بعض التفاصيل حول السلسلة القادمة، واليوم تأتي تسريبات من FCC لتقدم مزيد من التفاصيل حول مميزات هذا الإصدارات.

ولقد رصد في وكالة FCC عدد 6 من النماذج الجديدة من سلسلة Pixel 6 والتي تظهر بأرقام GLU0G، وG9S9B، وG8V0U، و GF5KQ، وGB7N6، وأيضاً GR1YH.

كما أكدت التسريبات على بعض من مواصفات سلسلة Pixel 6 التي تشمل دعم الهواتف لتقنية Wi-Fi 6E، وأيضاً دعم الإصدارات الجديدة لتقنية النطاق الترددي فائق الإتساع UWB.

أيضاً أوضحت التسريبات أن جوجل لن تقدم ميزة دعم شبكات mmWave 5G وUWB في كافة الإصدارات الجديدة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل الجديد من هواتف Pixel في الحدث الرسمي لشركة جوجل خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





