تكنولوجيا: أكثر من 100 لعبة وتطبيق تدعم الآن NVIDIA DLSS وNVIDIA Reflex

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكثر من 100 لعبة وتطبيق تدعم الآن NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex تحصل على زوج من الألعاب الجديدة، و لاعبوا GeForce جاهزون لـ “Windows 11” و “Alan Wake Remastered” والمزيد.

يتمتع لاعبوا NVIDIA GeForce بنظام بيئي واسع من التقنيات التكميلية التي تمنح وحدة معالجة الرسومات الخاصة بالألعاب قيمة أكبر. تشتمل اثنتان من هذه التقنيات على NVIDIA Reflex، مما يقلل من زمن استجابة النظام، و NVIDIA DLSS، مما يزيد من معدل الإطارات دون التضحية بجودة الصورة. اليوم، أصدرت NVIDIA سلسلة من الإعلانات التي تركز على الدعم الإضافي لهاتين الميزتين. بالإضافة إلى ذلك، يحصل اللاعبون أيضًا على Game Ready Driver لإطلاق Windows 11 الذي يتضمن دعمًا لثماني ألعاب قادمة.

Alan Wake والمزيد قريبًا مع DLSS

أعلنت NVIDIA اليوم عن طرح لعبتين جديدتين تدعمان تقنية DLSS قريبًا:

• Alan Wake Remastered – توفر NVIDIA DLSS زيادة تصل إلى 2X في الأداء بدقة 4K. يمكن لكل وحدة معالجة رسومات GeForce RTX الحصول على أكثر من 60 إطارًا في الثانية بأقصى إعدادات بدقة 4K مع تمكين NVIDIA DLSS في Alan Wake Remastered.

• INDUSTRIA – مع الوصول إلى الحد الأقصى للإعدادات وتمكين تتبع الأشعة ، تسرع NVIDIA DLSS أداءك بما يصل إلى 2X في INDUSTRIA.

تتوفر NVIDIA Reflex في Splitgate و Deathloop هذا الشهر

يعد NVIDIA Reflex سريعًا وسهلاً للمطورين لإضافته إلى عناوينهم بفضل حزم SDK والمكونات الإضافية والوثائق الشاملة. تم دمج أكثر من 20 لعبة بتقنية تحسين زمن الاستجابة، وقد انضمت Splitgate و Deathloop هذا الشهر إلى القائمة، مما أدى إلى توفير وقت استجابة يصل إلى 50٪.

أخبار الألعاب الأخرى

تشمل إعلانات الألعاب الأخرى التي ظهرت اليوم ما يلي:

• أصدرت NVIDIA برنامج تشغيل NVIDIA Game Ready Driver لنظام التشغيل Windows 11 اليوم:

o يقدم أفضل تجربة في:

• Alan Wake Remastered

• Deathloop

• Diablo II: Resurrected

• Far Cry 6

• Hot Wheels Unleashed

• Industria

• New World

• World War Z: Aftermath

o تمكّنك الإعدادات المثلى التي توفرها GeForce Experience بنقرة واحدة من تكوين خيارات اللعبة على الفور لأجهزة نظامك، مما يمنحك تجربة لعب سلسة ومحسّنة. يتم دعم أكثر من 1000 عنوان. تشمل الألعاب الجديدة في برنامج التشغيل هذا:

• Bravely Default II

• Deathloop

• GRIT

• ICARUS

• Myst (2021)

• NBA 2K 22

• Pathfinder: Wrath of the Righteous

• The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki

• Twelve Minutes

• Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

o يضيف دعمًا لوضع NVIDIA Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) الجديد الذي يتم تمكينه اليوم على خادم اختبار Elder Scrolls Online.

“تعمل NVIDIA DLAA على تحسين لعبتنا حقًا من خلال تقديم أفضل نتائج لـ Anti-Aliasing في Elder Scrolls Online التي رأيناها حتى الآن.” – ريتش لامبرت، المدير الإبداعي في ZeniMax Online Studios.

