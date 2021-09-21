آيفون 14 يتميز بتصميم الشاشة المثقوبة

دبي - يزن راشد - بعد إصدار شركة آبل لتشكيلة آيفون 13، خرج المحلل الموثوق به مينغ تشي كو مع توقعات جديدة لما يمكن توقعه من آيفون 14.

ويتوقع المحلل أن يتميز آيفون 14 بتصميم جديد للشاشة المثقوبة في نماذج iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

ويقول كو: تشمل نقاط البيع العتادية لأجهزة آيفون لعام 2022 جهاز iPhone SE جديد مع دعم 5G في النصف الأول من عام 2022. وجهاز آيفون جديد بقياس 6.7 إنشات بأسعار معقولة في النصف الثاني من عام 2022. ونموذجان جديدان متطوران مزودان بشاشة مثقوبة (لتحل محل تصميم منطقة النتوء) وكاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل في النصف الثاني من عام 2022.

وهذا يؤكد التقارير السابقة من كل من كو والمسرب جون بروسر فيما يتعلق بالتصميم.

وذكر كو سابقًا أن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max يتخليان عن تصميم النتوء للحصول على شاشة مثقوبة جديدة مماثلة لما يتم استخدامه في بعض هواتف أندرويد الرائدة.

ومن المتوقع أن تتوفر تشكيلة آيفون 14 بحجمين مختلفين للشاشة: 6.1 إنشات و 6.7 إنشات. ويمكن أن يأتي هذا في شكل iPhone 14 و iPhone 14 Max، ثم iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

ويكرر كو أن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max يحصلان على التصميم الجديد المثقوب. بينما تحتفظ النماذج الأخرى على ما يبدو بالشق.

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آيفون 14 يتميز بكاميرا واسعة بدقة 48 ميجابكسل

قال كو أيضًا أن iPhone 14 Max يكون بسعر أقل من 900 دولار. ومن أجل المقارنة، تشتمل مجموعة Max الحالية من آيفون على جهاز iPhone 13 Pro Max بقياس 6.7 إنشات فقط. الذي يبلغ سعره 1099 دولار.

وأوضح المحلل سابقًا أن iPhone 14 يمكن أن يضيف دعمًا لمعرف اللمس أسفل الشاشة. ومع ذلك، يتراجع عن هذا الادعاء في المذكرة الجديدة.

ويقول كو إن أحدث المؤشرات تشير إلى أن آبل قد أخرت إطلاق آيفون مع معرف اللمس أسفل الشاشة إلى النصف الثاني من عام 2023. ويقال إن هذا يرجع إلى التقدم الأقل من المتوقع في عملية التطوير.

وبالنسبة للكاميرا الواسعة بدقة 48 ميجابكسل، فمن الممكن أن تظل الصور الناتجة من آيفون بدقة 12 ميجابكسل.

ويمكن أن تستخدم آبل تقنية تسمى وضع إخراج دمج أربع خلايا، الذي تستخدمه بعض أجهزة أندرويد. وذلك لأخذ بيانات أولية بدقة 48 ميجابكسل وإنشاء صورة بدقة 12 ميجابكسل بمزيد من التفاصيل وضوضاء أقل.

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