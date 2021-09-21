الوكالات الأمريكية منقسمة بشأن هونر

دبي - يزن راشد - لا يمكن للوكالات الفيدرالية مثل وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة التجارة أن تقرر ما إذا كانت قد تضع شركة الهواتف الذكية السابقة من هواوي، هونر، على القائمة السوداء للتصدير في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ووفقًا للصحيفة، اجتمع كبار المسؤولين في وزارات التجارة والخارجية والطاقة، جنبًا إلى جنب مع البنتاغون، الأسبوع الماضي لتقرير ما إذا كان قد يتم وضع الشركة المصنعة للهواتف الذكية على قائمة الكيانات الأمريكية.

وأيد مسؤولو البنتاغون والطاقة وضع الشركة على القائمة. بينما عارض مسؤولو وزارة التجارة والخارجية الفكرة. وإذا تم إدراجها في القائمة السوداء، فلن تتمكن من تلقي صادرات التكنولوجيا الأمريكية دون ترخيص.

وانقسمت الوكالات ولم يتمكنوا من الاتفاق على ما إذا كانت الأعمال التجارية التي باعتها هواوي في العام الماضي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وفي حالة الجمود، يمكن تصعيد المشكلة إلى مستوى مجلس الوزراء. وفي حالة التعادل هناك، يتخذ الرئيس بايدن القرار النهائي.

وأطلقت هواوي شركة هونر في الصين في عام 2013 للتنافس مع شركات الهواتف الذكية الشهيرة الأخرى مثل شاومي.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، أعلنت شركة هواوي أن Honor 8 يكون متاحًا في الولايات المتحدة، وهو اختبار لمعرفة ما إذا كان بإمكانها أن تجلب شعبيتها الصينية الضخمة إلى الخارج وأن تصبح تهديدًا تنافسيًا لشركات مثل آبل.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هونر عن أول هواتفها الرائدة منذ انفصالها عن هواوي، بحيث يصل أولاً إلى الصين على أن يتم إصداره عالميًا في وقت لاحق.

ويظهر انقسام الوكالات حول الشركة كيف أن إدارة بايدن تكافح من أجل معالجة التهديدات التنافسية للولايات المتحدة من الصين.

ويدل ذلك على أن النقاشات التي دارت في عهد ترامب حول المقايضات المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية مع شركات التكنولوجيا الصينية استمرت خلال إدارة بايدن.

اقرأ أيضًا: Magic 3 .. أول رائد لشركة هونر بعد هواوي

لا يمكن للحكومة أن تقرر ما إذا كانت قد تحظر هونر

بدأت إدارة ترامب في عام 2019 هذه المعركة بإعلان أن شركة هواوي، إحدى أكبر شركات الاتصالات والتكنولوجيا في العالم، تمثل تهديدًا للأمن القومي.

ووصف المسؤولون الأمريكيون أيضًا اندفاع هواوي القوي في سوق معدات الاتصالات 5G العالمي بأنه تهديد للأمن القومي. محذرين من أن السلطات الصينية يمكن أن تستفيد من المعدات للتجسس على الاتصالات أو تعطيلها.

وفي وقت لاحق، تم توجيه لائحة اتهام إلى المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وانزهو، بتهمة الاحتيال المصرفي والتحويل الإلكتروني، وتنتظر حاليًا حكم التسليم في كندا. وأدى ذلك إلى تصعيد التوترات بين الدول الثلاث.

ويدفع المشرعون إدارة بايدن إلى أن تكون أكثر جرأة في استخدام ضوابط التصدير لإبطاء صعود الصين في قطاع التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، يرى بعض المحللين أن مثل هذه الجهود صعبة دون دعم أوسع من الشركاء الأجانب. بينما حذر قطاع التكنولوجيا الأمريكي من أن المزيد من ضوابط التصدير قد تضر بالصناعة الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، قاد النائب مايكل ماكول خطابًا مع أكثر من عشرة مشرعين آخرين يدعو وزيرة التجارة جينا ريموندو لوضع هونر على قائمة الكيانات. متهمًا بيع هواوي في شهر يناير للشركة بأنه مساو للتهرب من الرقابة على الصادرات.

ووفقًا لشركة هواوي، فقد تمت المطالبة بالبيع جزئيًا بسبب قائمة كيانات إدارة ترامب لعام 2019. التي جعلت من الصعب على الشركة شراء تراخيص البرامج والمعالجات اللازمة لبناء أجهزة هونر.

وقالت وزارة التجارة: نراجع مع الوكالات الأخرى باستمرار مجموعة من العوامل. بما في ذلك خطر الانحراف أو خطر أن تكون الشركة المرشحة تقوم بشحن التكنولوجيا الأمريكية بشكل غير قانوني إلى كيان خاضع للعقوبات.

وأضافت: نظل ملتزمين باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات، بما في ذلك ضوابط التصدير. وذلك لردع الجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية والدول الأخرى. التي تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا بطرق تخاطر بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية.

اقرأ أيضًا: هونر لا تزال معرضة لخطر إضافتها إلى قائمة الكيانات