iOS 15 يمنح الأطباء نافذة على بيانات تطبيق Health

دبي - يزن راشد - مع إطلاق iOS 15، يكون لدى بعض مستخدمي آيفون خيار مشاركة البيانات من تطبيق Health مباشرة مع أطبائهم من خلال سجلاتهم الطبية الإلكترونية.

وتشارك ست شركات تسجيل صحي في الإطلاق الأولي. وتقول بعض هذه الشركات إن الأطباء والممارسات الطبية عبر أنظمتهم حريصة على البدء باستخدام الميزة.

ويمكن للأشخاص الذين يستخدمون هذا الخيار استخدام وظيفة المشاركة الجديدة عبر تطبيق Health للسماح لطبيبهم بمشاهدة بيانات مثل معدل ضربات القلب والوقت الذي يقضونه في التمرين، كما تم جمعها من خلال تطبيق Health.

ويمكن أن يساعد ذلك الأطباء في مراقبة المقاييس التي قد تكون ذات صلة بصحة المريض عن كثب دون أن يضطر المريض إلى اتخاذ خطوة إضافية لمشاركة المعلومات يدويًا.

وتعتبر شركة السجلات الصحية الإلكترونية Cerner، التي تسيطر على نحو ربع السوق، واحدة من الشركات المشاركة.

وقال نائب رئيس التشغيل البيني في الشركة: يتعين على أي مؤسسات رعاية صحية تستخدم سجلات Cerner في الوقت الحالي أن توازن بين الوقت الذي تقضيه في تنفيذ أدوات جديدة مقابل الوقت الذي تقضيه في إدارة زيادات فيروس كورونا.

وأضاف: نحن مهتمون بالميزة. وبمجرد أن ترى المنظمات العميلة لدينا عرضًا توضيحيًا وتفهمه، تدور الأسئلة في الغالب حول مدى سرعة تنفيذها.

يستخدم عدد قليل من مجموعات الرعاية الصحية التي تستخدم السجلات الصحية الإلكترونية من خلال Allscripts، التي تعد أيضًا جزء من الإطلاق، هذه الميزة كجزء من مرحلة الاختبار. ويمكنهم استخدامها مع قلة مختارة من المرضى.

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مستخدمو iOS 15 يشاركون البيانات من Health مع الأطباء

قالت Allscripts: يوصي الأطباء عادةً بعلامة تجارية معينة لجهاز ضغط الدم للمرضى الذين يرغبون في مراقبتها بين الزيارات. ويتزامن هذا الجهاز مع تطبيق Health. لذلك إذا اختار المرضى مشاركة البيانات. فإنه يكون بإمكان الأطباء تتبع قراءات ضغط الدم هذه بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على المرضى لمشاركتها يدويًا.

وفي حين أن البيانات المقدمة من الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الصحية الأخرى يمكن أن تكون مفيدة. يقول الأطباء إنهم قلقون بشأن الحمل الزائد للمعلومات.

وقد يساعد تخطيط لوحة المعلومات في السجل الصحي لشركة آبل في جعل تدفق المعلومات أقل إرهاقًا.

ويقدم الإعداد الافتراضي نظرة عامة عن الاتجاهات في تطبيق Health الخاص بالمريض. ولدى الأطباء خيار رؤية المزيد من التفاصيل. ولكن ليس من الضروري.

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