ون بلس ليس لديها هاتف OnePlus 9T هذا العام

دبي - يزن راشد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة ون بلس، بيت لاو، أن الشركة لا تخطط لإطلاق جهاز OnePlus 9T التقليدي في النصف الثاني من هذا العام.

كما أعلن أن هاتف الشركة الرائد في العام المقبل يعمل عبر نظام تشغيل موحد حديثًا، بعد تكامل الشركة مع شركة أوبو التابعة لشركة BBK Electronics.

وأعلنت ون بلس أنها تدمج قواعد التعليمات البرمجية الخاصة بنظام التشغيل OxygenOS الذي يعمل بنظام أندرويد مع نظام شركة أوبو المسمى ColorOS في شهر يوليو.

وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن نرى ظهور OnePlus 9T بعد إصدار OnePlus 9 لهذا العام. وبالرغم من الأسماء المتشابهة. ولكن قدمت هواتف T-series التابعة للشركة ترقيات كبيرة على هواتفها الرائدة.

على سبيل المثال، كان لدى OnePlus 8T نحو ضعف سرعات الشحن لهاتف OnePlus 8. بينما رفع OnePlus 7T معدل تحديث الشاشة الأصلية لهاتف OnePlus 7 إلى 90 هرتز.

وقال لاو: لن نطلق هذا العام منتجًا من سلسلة T. وتكون هذه هي السنة الأولى دون جهاز من سلسلة T منذ أن تبنت الشركة جدول الإصدار مع OnePlus 3T في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة هاتفًا جديدًا من السلسلة T في النصف الأخير من كل عام، مع إصدار OnePlus 8T في العام الماضي.

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ون بلس تدمج OxygenOS مع ColorOS

تعمل الشركتان على توحيد قواعد التعليمات البرمجية الأساسية لنظامي OxygenOS و ColorOS.

وقال لاو إن نظامي التشغيل يستمران في امتلاك علامتهما التجارية الخاصة وميزاتهما الفريدة. ولكن التعليمات البرمجية تكون نفسها، ويتم تطويرهما بواسطة فريق موحد.

وينتج عن هذا النهج نظام تشغيل سريع وسلس ونظيف وخفيف مثل OxygenOS. بينما يكون أيضًا موثوقًا وذكيًا وغنيًا بالميزات مثل ColorOS.

وقال لاو إن تكامل قاعدة التعليمات البرمجية لنظامي التشغيل قد اكتمل في شهر يونيو، وهذا يساعد في السماح بتحديثات البرامج بشكل متكرر.

ولن تكون هواتف الشركة الجديدة هي التي تحصل على نظام التشغيل الجديد فقط، بل يصل أيضًا إلى أجهزتها القديمة حيث لا يزال من المقرر أن تتلقى الدعم.

وتتضمن فترات الدعم هذه ثلاث تحديثات رئيسية للهواتف الرئيسية، واثنان لمعظم أجهزة Nord، وواحد لهواتف Nord N.

وأعلنت شركة أوبو أن سلسلة OnePlus 9 تتلقى نسخة تجريبية من البرنامج الجديد في شهر أكتوبر. تليها سلسلة OnePlus 8 في شهر ديسمبر.

وأوضحت الشركة أن دمج عملياتها مع أوبو كان ضروريًا لجعلها أكثر كفاءة مع تبسيط موارد البحث والتطوير. وذلك من أجل دعم المزيد من المنتجات والعمل بكفاءة أكبر.

بالإضافة إلى دمج أنظمة تشغيل الشركتين. قالت ون بلس أيضًا إنها تدمج معيار الشحن السريع Warp Charge مع SuperVOOC من أوبو.

وأفادت وكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي أن الاندماج أدى إلى ظهور عمالة فائضة عن الحاجة، بما في ذلك داخل وحدة تطوير ColorOS.

وبحسب التقرير، فإن ما يصل إلى 20 في المئة من الموظفين عبر بعض فرق البرامج والأجهزة قد تم تسريحهم.

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